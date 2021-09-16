Председатель совета ветеранов МВД России погиб в аварии с водителем грузовика из Свердловской области

Следствие продолжается. Фото: Иван МАКЕЕВ

В подмосковном Дмитрове полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии на 15 километре малого московского кольца. По данным источника «Комсомольской правды», днем 13 августа на трассе погиб 62-летний председатель Совета ветеранов Бюро специальных технических мероприятий МВД России, полковник полиции в отставке Андрей Коровин.

Экс-силовик управлял автомобилем Suzuki Vitara, но по не ясным причинам выехал на встречную полосу и влетел под КамАЗ. За рулем грузовика был 23-летний житель Свердловской области.

- В результате столкновения Андрей Коровин скончался на месте. Также погибла его пассажирка – 62-летняя жительница столицы Елена Темная. Именно ей принадлежала иномарка, - отмечает инсайдер «КП»-Екатеринбург.

17 августа на сайте МВД России появилась информация о смерти Андрея Коровина.

- Он был чутким и светлым человеком, замечательным руководителем и верным товарищем. Друзья, коллеги, сослуживцы выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. Для всех нас безвременная гибель Андрея Борисовича – это невосполнимая утрата! – говорится в заявлении Совета ветеранов.

Следствие по факту ДТП продолжается, устанавливается, находились ли участники аварии в состоянии опьянения.