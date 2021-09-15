После убийства Владимир переоделся в женскую одежду, чтобы снимать деньги в банкомате под видом Дарьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор Владимиру Ерофееву, который в августе прошлого года жестоко расправился с бывшей однокурсницей Дарьей Храмцовой. Причиной расправы стали 300 тысяч рублей. Ерофеев узнал, что девушка взяла кредит на машину и решил присвоить деньги себе. Сам он погряз в долгах перед микрофинансовыми организациями.

Дарья впустила Владимира в квартиру, а тот нанес четыре удара топором. Ерофеев предпринял глупейшую попытку скрыть следы преступления – переоделся в женскую одежду и «под видом Дарьи» сходил до банкомата, чтобы снять деньги.

- Она была доверчивым человеком. Я был в тот вечер дома у сестры, а потом внезапно пришел Ерофеев. Она приятно удивилась. Он сказал, что едет из Екатеринбурга в Пермь и по пути решил к ней заехать. Я предложил ему зайти и попить чаю, но он отказался и ушел. Я ушел из квартиры через пары минут, было около 19:00. Больше я Ерофеева не видел, - пояснил в суде брат Дарьи Храмцовой.

Владимир написал явку с повинной, но не признал вину в разбое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд признал душегуба виновным по статьям «Убийство» и «Разбой».

- По совокупности преступлений суд назначил Ерофееву наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, - отметили в пресс-службе суда.

Так же судом удовлетворен заявленный семьей Дарьи гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

- Задержать мужчину удалось вскоре после совершённого преступления в результате слаженных действий сотрудников СКР и полиции. При допросе мужчина признался, что влез в долги, о чём он стеснялся рассказать своим родным, что и побудило его в итоге на криминальный путь решения этой проблемы, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.