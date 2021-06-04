Ерофеев ходил до банкомата в одежде Дарьи, чтобы запутать сыщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве 30-летней жительницы Красноуфимска Дарьи Храмцовой. Девушка стала жертвой своего однокурсника Владимира Ерофеева.

По версии следствия, 20 августа 2020 года свердловчанин приехал в Красноуфимск из Полевского, чтобы убить Дарью и украсть 400 тысяч рублей, которые та взяла в кредит на покупку машины. Ерофееву же деньги были нужны, чтобы расплатиться с микрофинансовыми организациями.

В роковой вечер Дарья была дома не одна, у нее гостил брат. Владимир побоялся нападать при свидетеле и дождался, когда мужчина уйдет из квартиры. После этого он вернулся и зарубил Храмцову топором. Орудие убийства было куплено заранее.

После убийства Ерофеев устроил настоящий маскарад. Он переоделся в одежду Дарьи, в которой ходил до банкомата. Так он надеялся запутать сыщиков так как знал, что попадет на записи камер.

- Сотрудники полиции из подразделений уголовного розыска городов Красноуфимска, Полевского и ГУ МВД области распутали его загадочный клубок и задержали, хотя изначально он утверждал оперуполномоченным, что якобы не знает, о чем идет речь, - отметил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

В Полевской убийца вернулся на машине сожительницы. По пути он стал выбрасывать одежду Дарьи, которую впоследствии нашли. Ерофееву предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений и разбое.

- По пути он выбрасывал личные вещи убитой, в частности решил избавиться от одежды и ноутбука. Он посчитал, что они ему больше не нужны, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Потерпевшим по делу признан родной брат убитой Павел. Именно он нашел труп Дарьи на следующий день. По его мнению, Ерофеев не раскаивается в содеянном. Он вместе с матерью заявил гражданский иск.

Сам Владимир не стал скрывать лицо от журналистов и даже был не против присутствия прессы в зале. А при первой же возможности попросил суд допустить к процессу в качестве гражданского защитника свою сожительницу Марину Новикову

- У нее два курса юридического образования, - добавил Еврофеев.

Суд отказал в ходатайстве. Затем государственный обвинитель раскрыл детали преступления.

- 20 августа у Ерофеева, имеющего финансовые обязательства, возник преступный умысел об убийстве Храмовой, достоверно зная, что она получила в Сбербанке кредит на 400 тысяч рублей. Храмцовой были причинены травмы головы, шеи, сонной артерии, шейных позвонков, оснований черепа. Смерти Храмцовой наступила на месте через несколько минут. После этого он похитил банковскую карту Храмцовой и перевёл с ней 544 тысячи рублей, причинив ущерб в крупном размере, - огласил Дмитрий Соколов, прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области.

Ерофеев заявил, что не признает обвинение в разбое.

- Я не планировал красть вещи. Я это сделал уже после убийства. Признаю вину в хищении денег, признаю убийство, но не из корыстных побуждений, - сказал подсудимый.

Первым в суде показания дал брат Дарьи.

- У нее был кредит на автомобиль. Порядка 400 тысяч. Она была доверчивым человеком. Я был в тот вечер дома у сестры, а потом внезапно пришел Ерофеев. Она приятно удивилась. Он сказал, что едет из Екатеринбурга в Пермь и по пути решил к ней заехать. Я предложил ему зайти и попить чаю, но он отказался и ушел. Я ушёл из квартиры через пары минут, было около 19:00. Больше я Ерофеева не видел, - пояснил брат Дарьи Храмцовой.

Формально Ерофееву грозит пожизненное. Но в прокуратуре отмечают, что назначение высшей меры наказания маловероятно, так как он впервые совершил преступление и написал явку с повинной.