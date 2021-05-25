Душегуб переодевался в одежду убитой, чтобы «под прикрытием» дойти до банкомата и снять деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело о жестоком убийстве 30-летней Дарьи Храмцовой, которая стала жертвой своего однокурсника Владимира Ерофеева.

34-летнему жителю Полевского грозит пожизненный срок по обвинению в убийстве, из корыстных побуждений, сопряженным с разбоем. А также в разбое в крупном размере.

По версии следствия, 20 августа 2020 года Ерофеев приехал в Красноуфимск, чтобы расправиться с Дарьей. Накануне он узнал, что девушка взяла кредит на 400 тысяч рублей, чтобы купить автомобиль. Сам он был заинтересован в легкой наживе, так как задолжал крупную сумму микрофинансовым организациям.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Орудием убийства был выбран столярный топор, который Ерофеев заблаговременно купил. Известно, что Дарью добивали, когда после первого удара она начала подавать признаки жизни.

- Обвиняемый прибыл в Красноуфимск, где в квартире своей знакомой нанес не менее 4 ударов топором по голове, шее и туловищу девушки, в результате чего через непродолжительное время она скончалась на месте преступления, - рассказали в свердловской прокуратуре.

После убийства Владимир устроил настоящий маскарад. Он переоделся в одежду Дарьи, в которой ходил до банкомата. Так он надеялся запутать сыщиков.

- Сотрудники полиции из подразделений уголовного розыска городов Красноуфимска, Полевского и ГУ МВД области распутали его загадочный клубок и задержали, хотя изначально он утверждал оперуполномоченным, что якобы не знает, о чем идет речь. Часть из похищенных денег он потратил на погашение накопившихся долгов, - отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ерофеев покупает топор. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Кроме денег Ерофеев украл у убитой однокурсницы телефон и ноутбук. Примечательно, что изначально его планам помешал знакомый Дарьи, который пришел к девушке в гости. Через час Владимир вернулся, когда девушка осталась в квартире одна.

- В Полевской он возвращался на машине своей сожительницы. По пути он выбрасывал личные вещи убитой, в частности решил избавиться от одежды и ноутбука. Он посчитал, что они ему больше не нужны, - пояснили в СУ СКР региона.

В прокуратуре отмечают, что назначение Ерофееву пожизненного срока маловероятно, так как он впервые совершил преступление и написал явку с повинной.

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