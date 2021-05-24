На фото один из подсудимых Денис Галашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде подходит к концу рассмотрение уголовного дела двух жителей Серова: 20-летнего Дениса Галашева и Евгения Лизунова. Обоим грозит пожизненное по обвинению в предумышленном убийстве. Жертвой отморозков стал Сейдога Мамедов.

- Сначала они избивали мужчину в доме, затем, когда тот попытался убежать, догнали его и продолжили избиение, пока потерпевший не потерял сознание. Затем Лизунов и Галашев скинули его с моста в воду канала и ушли. Потерпевший скончался в водоеме, - раскрывают детали преступления в пресс-службе областного суда.

Во время предварительного следствия Галашев и Лизунов утверждали, что мужчина оскорбил их общую знакомую. И именно поэтому приняли решение о расправе. Но знакомые Мамедова опровергают их слова.

- Да какая девушка?! Он возрастной человек, трижды дедушка! – отмечают близкие убитого.

20 мая прошел допрос подсудимых, а уже 7 июня пройдут прения сторон.