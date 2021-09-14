Уральской учительнице, обозвавшей школьника какашкой, объявили выговор

Елена Александровна пришла в ярость из-за того, что дети назвали ее "Еленкой". Фото: страница в соцсети

Стали известны результаты проверки в отношении учительницы английского языка и завуча «Верхнесинячихинской средней образовательной школы №2» Елены Корниловой.

Завуч (официально ее должность называется заместитель директора по воспитательной работе. – Прим. Ред.) семь минут отчитывала шестиклассников. Причина в том, что ребята обратились к педагогу без должного уважения, назвав ее «Еленкой».

- Мне противно на вас смотреть! Я ниче понять не могу, у меня отчества, что ли нет? Я что тебе, сестра, подруганка? Кто тут свой свой рот поганый разевает!? – обращалась завуч к шестиклассникам.

Учительница английского не стеснялась употреблять крепкие русские словечки.

- Мне без тебя здесь будет тишь и благодать, а вот ты без нас будешь ничто, какашка - без бумажки, - говорила одному из учеников Елена Александровна.

Женщина не подозревая, что школьники записывают ее на диктофон.

В конце монолога учительница строго наказала ученикам: «Имя мое красивое своими погаными языками больше не произносите».

- Я услышала слово «Еленка» много раз. Я считаю, что они меня унижали как педагога. Это откровенное издевательство. Они демонстративно выбегали из класса и кричали: «Еленка идет, Еленка идет». Более 20 раз. Меня это очень задело, - рассказывала «КП»-Екатеринбург Елена Корнилова.

После шумихи в прессе в школе в Верхней Синячихе началась проверка. Ее проводило Управление образования администрации МО Алапаевское. Во вторник, 14 сентября, стало известно о результатах.

- Проверка завершена. Заместителю директора по воспитательной работе приказом директора объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора, - рассказал «Комсомолке» начальник Управления образования администрации МО Алапаевское Андрей Леонтьев. – Были нарушены нормы этики и служебного поведения.

Недавно в школе прошло собрание с участием родителей шестых классов. На нем учительница принесла из-за случившегося свои извинения.

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