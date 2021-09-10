Уральская учительница, обозвавшая школьника какашкой, оказалась на грани увольнения

В отношении завуча началась служебная проверка. Фото: Педагог работает завучем и учит детей английскому языку. Фото: Alapaevsk News, страница в соцсети
Учительницу, которая семь минут отчитывала шестиклассников из-за того, что те назвали ее Ленкой, ждет проверка управления образования.
- Мне противно на вас смотреть! Я ниче понять не могу, у меня отчества, что ли нет? Я что тебе, сестра, подруганка? Кто тут свой свой рот поганый разевает!?
Такие выражения учительница английского языка и завуч «Верхнесинячихинской средней образовательной школы №2» Елена Корнилова использовала в процессе общения с учениками.
Учительница английского не стеснялась вставлять крепкие русские словечки.
- Мне без тебя здесь будет тишь и благодать, а вот ты без нас будешь ничто, какашка - без бумажки, - уточнила Елена Корнилова.
В конце своего монолога учительница строго наказала ученикам: «Имя мое красивое своими погаными языками больше не произносите».
Елена Александровна не знала, что детишки в этот момент записывали ее на диктофон, а потом выложили запись в местный паблик Alapaevsk News во «Вконтакте».
В разговоре с «Комсомолкой» учительница объяснила, почему разозлилась на учеников. Педагог считает, что на личности она не переходила.
История получила резонанс и попала во многие СМИ, а в отношении учительницы началась служебная проверка.
- По фактам, изложенным в средствах массовой информации, началась служебная проверка. По итогам проверки изложенным фактам будет дана оценка, - рассказал «КП»-Екатеринбург начальник Управления образования администрации МО Алапаевское.
Сейчас учительница продолжает работать. Проверка в отношении нее должна закончиться в середине следующей недели.
Напомним, в начале нынешнего учебного скандал вызвала еще одна учительница из уральской глубинки. В одном из пабликов опубликовали видео, на котором девушка танцевала в нижнем белье.
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