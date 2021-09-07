«Кто тут рот поганый разевает?»: на Урале учительница обозвала детей какашками из-за того, что ее назвали Ленкой

Педагог работает завучем и учит детей английскому языку. Фото: Alapaevsk News, страница в соцсети

- Мне противно на вас смотреть! Я ниче понять не могу, у меня отчества, что ли нет? Я что тебе, сестра, подруганка? Кто тут свой свой рот поганый разевает!?

Такие выражения в свой адрес ученики шестого класса «Верхнесинячихинской средней образовательной школы №2» услышали от завуча в первые дни учебного года.

ОБРАТИЛИСЬ БЕЗ ДОЛЖНОГО УВАЖЕНИЯ

Нешуточные страсти разыгрались в школе на прошлой неделе. Шестиклашки обратились к завучу и учителю английского Елене Корниловой без должного уважения – назвав ее по имени без отчества. Это вызвало у педагога праведный гнев. Елена Александровна семь минут отчитывала школьников. Школота, при этом, записывала учительницу на диктофон. Позже аудиозапись опубликовал паблик Alapaevsk News во «Вконтакте».

- Мне с*** на ваше поведение, дисциплину, - говорила учительница английского, вставляя крепкие русские словечки. - Разбираться в вашем поведении я не буду, мне чихать на вас. Ни одной грамоты я вашему классу не дам, потому что у вас воспитания – ноль. А те, кто в этом не участвовали, вас тут сидит почти 30 человек. Вы что, не можете ему сделать замечание? Сказать, какая она тебе «Еленка»? У меня что, отчества нет?

Затем Елена Александровна обратилась к одному из ребят, назвавшему ее «Еленкой».

- Мне без тебя здесь будет тишь и благодать, а вот ты без нас будешь ничто, какашка - без бумажки.

Свой гневный монолог учительница подытожила так:

- Имя мое красивое, пожалуйста, своими погаными языками больше не произносите, иначе мы будем разговаривать не здесь, а у директора.

Учительница семь минут отчитывала школьников. Фото: Alapaevsk News,

«ПЕРЕХОДА НА ЛИЧНОСТИ НЕ БЫЛО»

«КП»-Екатеринбург связалась с Еленой Корниловой и попросила прокомментировать ситуацию.

- Нет, перехода на личности не было, - уверенно говорит педагог. - Я этих детей вообще не знаю, я их даже не учу.

По словам Елены Александровны, ситуация «разнобокая».

- Ребята просто выбрали такой способ поведения. Я у них не преподаю, никакого к ним отношения не имею. Я даже не знаю, как их зовут. В коридоре услышала, как они меня обзывали. Это продолжалось на протяжении 10 минут. Они выбегали из класса и дразнили меня. Я это все слышала, а потом зашла к ним в кабинет.

Сначала учительница не хотела говорить, как именно шестиклассники ее обзывали. Но позже все-таки согласилась рассказать, о каком именно выражении идет речь.

- Я услышала слово «Еленка» много раз. Я считаю, что они меня унижают как педагога. Это откровенное издевательство. Они демонстративно выбегали из класса и кричали: «Еленка идет, Еленка идет». Более 20 раз. Меня это очень задело, - призналась учительница.

Елена Корнилова посетовала на то, что никто из шестиклассников не принес ей извинений за свою выходку. По словам учительницы, 8 сентября в школе будет родительское собрание, где разберут произошедшее.

К сожалению, узнать позицию директора «Верхнесинячихинской средней образовательной школы №2» узнать не удалось. На неоднократные звонки корреспондента «КП» она не ответила.

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