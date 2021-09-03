Известно, что девушка окончила Камышловский педагогический колледж. Фото: СОЦСЕТИ

Начало нового учебного года выдалось по-настоящему скандальным. Сначала в Хабаровске учительница выдала на линейке танец живота, а в Нижнем Тагиле молодой педагог и вовсе проспал свой первый рабочий день и оказался на грани увольнения. Теперь же в центре внимания маленький свердловский город Талица.

Классный руководитель первоклашек засветилась на видео, на котором танцует в нижнем белье вместе с подругой. Известно, что в 2020 году девушка окончила Камышловский педагогический колледж, а потом сразу устроилась работать по специальности.

Девушка 1 сентября 2020 года в свой первый рабочий день. Фото: СОЦСЕТИ

Знакомые Полины Н. уверены, что слитое видео – это отмеcтка от недовольных родителей.

- Мать одной из учениц решила отомстить за плохие оценки. Где она взяла это видео сами не знаем, Полина говорит, что выкладывала это в TikTok. К сожалению, среди учеников и родителей о ней не самые хорошие отзывы. Не может донести информацию, у нее заторможенная речь и дети ее не понимают. Вы же знаете нынешних детей. Чуть что не так - сразу плохой! Конечно, не хорошо, что она снимала такое. Но, скорее всего, это было, когда она еще не работала в школе. Молодая была, дурачилась. Если бы мой ребенок учился у нее, то меня бы больше волновала не ее личная жизнь, а успеваемость сына и как она учит его, - рассказал «КП»-Екатеринбург приятель девушки.

Сама учительница не комментирует публикацию видео со своим участием. В управлении образования Талицого района заявили, что не в курсе ситуации.

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