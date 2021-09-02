Праздник получился «незабываемым»: в Нижнем Тагиле молодой учитель проспал 1 сентября и оказался на грани увольнения

Родители остались шокированы поведением педагога. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все мы хотя бы раз просыпали школу. Да и перед работой так и хочется лишних пять минут поваляться в кровати. Закрываешь «ненадолго» глаза, а потом несешься сломя голову, потому что опаздываешь. С кем не бывает?

Но для молодого учителя Александра Алексеева из Нижнего Тагила любовь ко сну обошлась слишком дорого. 21-летний выпускник местного педагогического колледжа проспал свой первый рабочий день, который, как легко догадаться, пришелся на День знаний. 1 сентября парень должен был принять 2 «А». Нарядные ребятишки так и не познакомились со своим наставником в День знаний.

А теперь, скорее всего, и вовсе никогда не узнают, каким учителем является Александр Александрович. Проснувшись, учитель увидел десяток гневных сообщений в родительском чате. Увиливать не стал и написал объяснительную. Сначала в WhatsApp, а потом и директору.

- Уважаемые родители, я перед всеми извиняюсь. Произошла глупая ситуация. Я не пришел по той причине, что не слышал будильников и ваших звонков. Извините, пожалуйста, я обещаю наверстать это упущение. Благодарю за внимание, - написал в чате учитель-соня.

Но такие причины лишь подлили масла в огонь.

- Вам бы в армию! – написал отец одного из учеников.

- Мы то извиним, а вот детям только не говорите вашу причину отсутствия. А то они решат, что и им можно проспать и это ничего страшного, - добавила рассерженная мама.

После скандала Александр удалил страницу во «ВКонтакте». Фото: СОЦСЕТИ

В школе на инцидент отреагировали мгновенно и отстранили учителя от классного руководства. Так первый рабочий день стал последним.

- Объяснительная находится у меня на рассмотрении, - рассказал «КП» директор Дмитрий Язовских. – У нас соберется комиссия по этике. Можно проспать работу. Если бы человек работал токарем, и станок бы простаивал, то это ничего страшного. А здесь вопрос детей, родителей, праздника. Поэтому мы приняли решение снять человека с класса. Это не только мое мнение, но и представительского органа. По итогам рассмотрения объяснительной мы можем предложить ему какие-то другие не педагогические должности, и уж точно не классное руководство. Возможно, мы расторгнем договор по соглашению сторон. Учитель должен быть со своими учениками до последнего, как капитан на корабле. Трудно будет начинать работу с классом после такого. Для детей праздник получился незабываемым, но совсем не таким, как должно быть.

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