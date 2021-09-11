Коллеги о скончавшейся ведущей «ОТВ» Анастасии Анисимовой: «Не верится, что она больше не одарит меня своим супервзглядом»

Анастасии Анисимовой было 43 года Фото: страница Анастасии Анисимовой в ВКонтакте

В Екатеринбурге после продолжительной болезни скончалась известная телеведущая телеканала «ОТВ» Анастасия Анисимова. Она проработала на нем больше 15 лет. «Комсомолка» пообщалась с коллегами Анастасии и собрала воспоминания о ней.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

- Те, кто знал Настю, как холодную и строгую, не знал ее на самом деле вообще. Она очень участливая, жизнелюбивая, усердная. Всегда шла к цели. И самое важное - она сама же себе эти цели и выставляла. Каждый раз барьер все выше и выше. Господи, не верится, что она снова не цокнет мне в ответ на нытье и не одарит меня своим супервзглядом. Не верю, - рассказывает Дарья Храмцова.

Анастасию вспоминают как добрую, отзывчивую, хорошую подругу Фото: страница Анастасии Анисимовой в ВКонтакте

Дарья работала с Анастасией на телеканале с 2012 года. Она, как и многие, считает, что Анастасия была примером для подражания и яркой личностью.

- Трудоголик, который на работе всегда. Она тогда еще была рыжая, яркая, - рассказала Дарья Храмцова.

НА ЭКРАНЕ - ЗВЕЗДА, ЗА КАДРОМ - БЕЗ ПАФОСА

Еще одна коллега Анастасии - Диана Храмцова, работала с ней на телеканале больше 12 лет - до начала 2021 года, когда Анастасия устроилась работать в департамент информационной политики Свердловской области. За это время они стали очень близки и хорошо общались.

- Настя - это супер профессионал! Очень требовательный к качеству работы, вообще очень требовательный ко всему, настоящая звезда, которая выдержит любой прямой эфир и сделает так, что зритель не заметит каких-то недочетов. За кадром, вне работы это совсем другой человек, без пафоса, веселая. Я не могу про Настю в прошедшем времени… - рассказывает Диана Храмцова.

Анастасия была серьезной телеведущей, профессионалом на экране, а с близкими - за кадром становилась другим человеком Фото: страница Анастасии Анисимовой в ВКонтакте

ГОРДОСТЬ ТЕЛЕКАНАЛА

По словам коллег, Анастасия была гордостью телеканала, в том числе потому, что выиграла «ТЭФИ» (прим.ред. - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств) за свой репортаж.

- Когда я начала работать на «ОТВ» она приходила туда не часто - только на запись программы. Я тогда, как начинающий журналист, смотрела на нее как на человека, который предан своей профессии, пример того, как нужно работать и к чему стремиться. Для молодых журналистов она была настоящим профессионалом, за которым хотелось тянуться и у которого хотелось учиться, - рассказала Яна Юмакаева, репортер «Событий».

Бывший генеральный директор «ОТВ» в разговоре с «КП» также отметил профессионализм Анастасии, инициативность и креатив.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОДРУГА, ЖЕНА И МАМА

Анастасию вспоминают не только, как человека, преданного работе, но и как добрую, отзывчивую, хорошую подругу и человека, в котором было нескончаемо много любви к семье и близким.

- Настя - самый настоящий друг, самый правильный и самый правдивый. Она очень любит свою семью, очень дорожила ей. Была суперответственна во всем. И в жизни, и в работе. Заводная, остроумная. Очень грамотна, вдумчива и суперпрофессиональна. Это огромная потеря, - рассказала коллега и подруга Анастасии Светлана Мельникова.

На «ОТВ» Анастасия Анисимова работала с 2001 года. Она была ведущей программ «Кабинет министров», «Территория права», «Четвертая власть» и других.

Анастасии было 43 года. У нее остался муж и две дочери. Редакция «КП-Екатеринбург» выражает соболезнования родным и близким Анастасии.