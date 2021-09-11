Фото: личная страница Анастасии Анисимовой во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге скончалась телеведущая Анастасия Анисимова. По словам знакомых Анастасии, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

- Не стало нашей Насти. Еще жить да жить! – рассказали «КП» знакомые телеведущей.

С февраля 2021 года Анастасия работала в составе департамента, занимала должность заместителя директора. Фото: департамент информационной политики

Анастасия Анисимова была лицом «Областного телевидения», на канале она работала с 2001 года. За это время она была ведущей программ «Кабинет министров», «Территория права», «Четвёртая власть».

- Прекрасный человек и замечательный профессионал. Инициативная и креативная. Для всех нас —это ужасная трагедия, - рассказал «Комсомольской правде» бывший генеральный директор ОТВ Антон Стуликов.

С февраля 2021 года она работала в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Коллектив департамента информационной политики выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Анастасии. И всему медиасообществу, которое понесло сегодня невосполнимую утрату, - говорится в заявлении департамента.