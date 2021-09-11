Бывший гендиректор «ОТВ» о смерти Анастасии Анисимовой: «Это ужасная трагедия»

С февраля 2021 года Анастасия работала в департаменте информационной политики Фото: личная страница Анастасии Анисимовой ВКонтакте

В Екатеринбурге скончалась известная телеведущая Анастасия Анисимова. По словам ее знакомых, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Бывший гендиректор «ОТВ» Антон Стуликов, с которым Анастасия проработала больше девяти лет рассказал, что она была настоящим профессионалом.

- Прекрасный человек и замечательный профессионал. Инициативная и креативная. Для всех нас - это ужасная трагедия, - рассказал «КП-Екатеринбург» Антон Стуликов.

Анастасия Анисимова была лицом «Областного телевидения», на канале она работала с 2001 года. За это время она была ведущей программ «Кабинет министров», «Территория права», «Четвертая власть». С февраля 2021 года она работала в департаменте информационной политики Свердловской области.