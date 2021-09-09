Четырехлетний Гриша, который полгода жил в стерильном боксе в Екатеринбурге, готовится к операции в Израиле

Перед операцией ребенку придется делать курс химеотерапии. Фото: предоставлено мамой мальчика

4-летний Гриша Брызгалов, который страдает от редкого заболевания под названием анемия Фанкони, готовится к операции по пересадке костного мозга. Сейчас мальчик находится в Израиле.

В силу заболевания ребенок практически полностью лишен иммунитета. Внешняя среда может оказаться для Гриши губительной и даже привести к летальному исходу. Полгода ребенок находился в стерильном больничном боксе в Екатеринбурге. Родители находились вместе с мальчиком на протяжении этого времени, сменяя друг друга раз в полтора месяца.

Спасти Гришу и вернуть мальчика к обычной жизни может операция по пересадке костного мозга в Израиле. На нее требовалось больше 16 миллионов рублей. Родители открыли сбор средств на страничке в Instagram. Благодаря неравнодушным уральцам, удалось собрать необходимую сумму, и ребенок вместе с мамой уехал в израильскую клинику Hadassah.

- У Гриши взяли анализы, на основании которых подберут донора. Предварительно он уже найден по результатам анализов, которые мы сдавали в России. Но здесь этим результатам не доверяют и проводят свои, - рассказала «КП»-Екатеринбург мама Гриши Евгения.

Если результаты анализов будут хорошими, то костный мозг донора заморозят, а у ребенка начнется курс химиотерапии. После него врачи проведут пересадку.

- Вся процедура занимает около месяца, - уточнила Евгения.

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