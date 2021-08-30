В Екатеринбурге закрыли сбор для мальчика с редкой болезнью

Семья Брызгаловых уже нашла клинику в Израиле, где проводят подобные операции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрыли сбор для четырехлетнего Гриши, родители которого собирали деньги на операцию из-за врожденного наследственного заболевания под названием анемия Фанкони. Болезнь довольно редкая, она встречается у одного ребенка на 350 000 новорожденных. Впервые мама мальчика бросила клич о помощи 19 августа. Всего на лечение требуется чуть 16 миллионов рублей.

- Нам помог фонд поддержки и развития Саткинского района Челябинской области, это мой родной район, откуда я родом. У этого фонда есть благотворители, которых мы указали в посте. Они закрыли нам сбор полностью, - объясняет мама мальчика Евгения Брызгалова.

Врачи объяснили родителям мальчика, что единственная возможность вылечить малыша, это пересадка костного мозга. Семья Брызгаловых уже нашла клинику в Израиле, где проводят подобные операции.