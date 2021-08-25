«Полгода в стерильном боксе»: история четырехлетнего мальчика из Екатеринбурга, который живет без иммунитета

Маленькому Грише уже два раза пытались пересадить костный мозг. Фото: предоставлено мамой ребенка

В Екатеринбурге родители пытаются спасти четырехлетнего Гришу Брызгалова. У ребенка врожденное наследственное заболевание под названием анемия Фанкони. Болезнь довольно редкая, она встречается у одного ребенка на 350 000 новорожденных.

НЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ КОМНАТЫ

О диагнозе малыша родители узнали в сентябре 2020-го года. На тот момент Грише было три года и три месяца.

Болезнь стала проявляться в сентябре прошлого года. До этого мальчик жил обычной жизнью. Фото: предоставлено мамой ребенка

- Моя мама – педиатр. Она не видела Гришу несколько месяцев, а когда встретила, то сказала, что он очень бледный, - вспоминает мама мальчика Евгения Брызгалова. – Посоветовала сдать анализы. Все основные показатели крови были на самом низком уровне. Пришлось ехать на скорой в Детскую областную больницу.

В больнице они пробыли около пяти недель. В это же время врачи ошарашили родителей страшной новостью: у их сына редкое генетическое заболевание, анемия Фанкони. При этой болезни в крови организма выделяется много не функциональных клеток.

Гриша постоянно вынужден находиться под наблюдением врачей. Фото: предоставлено мамой ребенка

- У Гриши почти нет в крови лейкоцитов, которые отвечают за иммунитет. Поэтому любая инфекция может вызвать самые тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. У него фактически нет иммунитета, - вздыхает Евгения.

Из-за этого маленький Гриша уже длительное время вынужден пребывать в больнице.

- С февраля мы находимся в стерильном боксе. Гриша уже полгода в одной комнате - без возможности выйти, - грустно замечает Евгения. – В основном он играет в компьютер и телефон, но мы учимся с ним читать, играем в машинки и даже прятки. Прежде чем выдать ребенку игрушки, их нужно обработать антисептиками. Кроме того, мы делаем это каждый вечер в обязательном порядке. Если игрушки упали на пол, то они также должны пройти обработку.

Так выглядит палата, где мальчик живет уже полгода. Фото: предоставлено мамой ребенка

Гриша каждый день находится под капельницами, а переливание крови ему делают минимум раз в неделю.

- Я или мой муж постоянно находимся с Гришей – меняемся раз в полтора месяца. Мы оба юристы. Я работала удаленно, муж подменял меня в судах, - рассказывает Евгения.

Правда, позже ей пришлось уволиться.

ГРИША ОЧЕНЬ ХОЧЕТ ВЫЗДОРОВЕТЬ

Врачи объяснили родителям мальчика, что единственная возможность вылечить малыша, это пересадка костного мозга. Семья Брызгаловых уже нашла клинику в Израиле, где проводят подобные операции. На нее нужно более 16 миллионов рублей. Родители Гриши Брызгалова организовали на странице в Instagram сбор средств. Благодаря неравнодушным людям уже удалось собрать 2,6 миллиона. Евгения Брызгалова надеется, что история ее мальчика тронет сердца меценатов и ее сына удастся спасти.

- Когда я его спрашиваю: «Гриша, что ты хочешь?». Он отвечает, что хочет выздороветь. То есть, он понимает, что болеет, что находится в больнице и с ним что-то не так, - с горечью отметила мама малыша.

Евгения и ее муж по очереди сидят с Гришей. Фото: предоставлено мамой ребенка

ЕСЛИ ОПЕРАЦИЯ ПРОЙДЕТ УСПЕШНО, ГРИША СМОЖЕТ ЖИТЬ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНЬЮ

В России Грише Брызгалову уже дважды пытались осуществить пересадку костного мозга, но оба раза организм отторгал новый орган.

- В нашей стране доноров больше нет, но они есть за границей. Кроме того, врач в Израиле, к которому мы едем, специализируется на пересадках костного мозга детям с редкими (орфанными) заболеваниями, - отмечает Евгения.

Если операция в израильской клиники Hadassah пройдет успешно, то Гриша сможет жить обычной жизнью. Хотя и будет должен проходить регулярные обследования.

- Времени у нас нет, потому что у ребенка нет иммунитета. Например, в эти выходные у него поднималась температура до 40 градусов, так как организм не может сопротивляться никакой инфекции, - уточнила мама малыша.

Для спасения маленького Гриши родителям требуется собрать еще 13,6 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельно больной девочке с Урала, которой помогал собрать 160 миллионов Тимати, нашли деньги на лечение. Родители Лизы Краюхиной уже выехали в Москву на собственной машине, в столице малышке должны поставить заветный укол препарата Zolgensma (подробнее)