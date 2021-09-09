На выборах будут действовать меры предосторожности Фото: Иван МАКЕЕВ

С 17 по 19 сентября 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области будут выбирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания и 30 местных дум. Видеонаблюдение с избирательных участков в интернете вестись не будет, так как на прошлых выборов трансляцию посмотрели всего восемь человек.

КТО БУДЕТ НАБЛЮДАТЬ?

Контролировать голосование будут наблюдатели, а также правоохранительные органы. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова условно делит наблюдателей на четыре категории.

- В систему влились несколько тысяч наблюдателей. У каждого кандидата и у каждой партии есть право направить на все избирательные участки своих наблюдателей, - рассказывает свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. - Вторая часть наблюдателей – это все, кто подписал соглашение с Общественной палатой Свердловской области. Там самые разные общественные организации. Председатель ОП Александр Левин подписал соглашения с более чем ста организациями. И каждая в статусе наблюдателя имеет право следить за тем, как проходит голосование.

За прозрачностью голосования будет следить омбудсмен Татьяна Мерзлякова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третья часть наблюдателей, по словам Татьяны Мерзляковой, это правозащитное крыло. Это граждане, которые не всегда верят в то, что выборы пройдут честно.

- У меня шесть правозащитных организаций. Есть просто организации, которые не подписали соглашение, но они будут наблюдателями от каких-то партий, как правило, не входящих в число парламентских. Мы договорились с ними работать. Есть люди, которые просто нам звонят. Мы их всех принимаем, они говорят, что не верят, что выборы пройдут честно. Я их приглашаю быть наблюдателями, - говорит Уполномоченный по правам человека.

Четвертое крыло, по словам Мерзляковой, это Центр общественного наблюдения. Это большая локация, где будет видеостена, 8 компьютеров для желающих посмотреть на какой-то участок через видеонаблюдение. Там можно отлистать трансляцию в обратную сторону до начала голосования. Здесь работает много молодежи, в числе которых – ученики старших классов. Они внимательно следят за трансляцией с участков, в случае сомнений – выезжают на место.

Наблюдение коснется всех территорий Свердловской области, видеокамеры есть на всех избирательных участках, кроме самых малых и отдаленных сел, но там тоже могут быть наблюдатели.

- Каждый избиратель может сообщить нам, как себя вели кандидаты, совершал ли кто-нибудь подвозы, либо перед участком раздавались какие-то агитационные материалы. На подвоз имеют право только администрации, которые привозят жителей дальних территорий. У нас 73 мобильных группы по области, которым можно передать информацию. За исключением совсем маленьких территорий мы везде имеем возможность наблюдать, - заключает Татьяна Мерзлякова. – Эти небольшие территории не влияют на исход голосования.

Голосование пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧИСТОТА НА УЧАСТКАХ И ГРЯЗЬ В ГОЛОВАХ

Из-за коронавируса на избирательных участках будут приняты меры безопасности. Для всех действует социальная дистанция и масочный режим, каждому избирателю дадут либо ручку, либо перчатки для того, чтобы человек мог безопасно проголосовать. На входе можно измерить температуру тела.

На дому в этот раз разрешено голосование более широкому кругу людей. Если человек считает, что он не может прийти на избирательный участок, если он болен, и это не ковид, то выходить будут.

На участках можно будет измерить температуру тела Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пресловутого «черного пиара», который уже три десятилетия на выборах используется на Урале, по словам Татьяны Мерзляковой, хватает и на нынешних выборах.

- С человеческой точки зрения я очень переживаю, все равно грязи много. Не знаю, научимся ли мы бороться цивилизованно. Лично мне это противно. С точки зрения сегодняшнего дня это принятое состояние, - рассказывает свердловский омбудсмен.

За выборы в Свердловской области, как правило, подтверждаются 10-12 обращений, в которых сообщается о нарушениях. Они не влияли на исход голосования. В эти выборы Татьяна Мерзлякова ждет увеличения количества фейков по нарушениям, которые будут публиковаться в социальных сетях.

Центр общественного наблюдения во Дворце молодежи (Екатеринбург, проспект Ленина, 1) будет работать в дни голосования с начала голосования до последнего подсчитанного голоса.

Напомним, что участках для голосования пенсионерам будут раздавать продуктовые карты номиналом 150 рублей.

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