На выборах уральским пенсионерам раздадут продуктовые карты номиналом 150 рублей: где их потратить

Пенсионеры получат карточки номиналом 150 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области 17, 18 и 19 сентября 2021 года будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона. В дни голосования в честь недавно прошедшего в Свердловской области Дня пенсионера пожилым уральцам на избирательных участках будут выдавать продуктовые карты номиналом 150 рублей, которые можно будет потратить в одной из торговых сетей. Скорее всего, это будет «Пятерочка».

- Избирательные комиссии только выдают эти карты. Насколько нам известно, они не именные - то есть пенсионер сам может решить, кто именно использует карту. Карты будут выдаваться и при голосовании вне помещения, то есть при голосовании на дому. По голосованию вне помещения - заявление может быть подано вплоть до 14 часов 19 сентября, - рассказывает «КП-Екатеринбург» официальный представитель Избирательной комиссии Свердловской области Анна Абсалямова.

Что касается голосования вне помещения: с 9 сентября гражданин может позвонить в свою участковую избирательную комиссию, подать заявление, в том числе и устное, о том, что он не может выйти на избирательный участок, и хочет, чтобы к нему на дом пришли члены участковой избирательной комиссии. Они принесут с собой продуктовую карту.

Карту получат мужчины, которым на 19 сентября 2021 года уже исполнилось 62 года и женщины, возраст которых на эту дату достигнет 56 лет.

Продуктовые карты вручат вместе с бюллетенями для голосования и поздравительной открыткой. Эта карточка и открытка должны находиться поверх передаваемых в руки избирателя бюллетеней.

Что касается многочисленных слухов, касающихся раздачи карт номиналом две и даже три тысячи рублей, то это только слухи. Благотворительным фондом определен строгий номинал в 150 рублей.