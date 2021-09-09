В Свердловской области наблюдателями на выборы пойдут школьники

Наблюдатели могут присутствовать на любых избирательных участках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наблюдателями на выборах в Екатеринбурге и Свердловской области, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, будут, в том числе, и школьники. Такой опыт уже были использован ранее.

- У нас в наблюдатели идут даже школьники. Я позволила себе набрать в Центр общественного наблюдения школьников. Нормальные ребята, им интересно, глаза горят. Они как раз сидят и смотрят на избирательные участки. Они говорят: вот это нам не нравится. Если не нравится, то садимся и едем на избирательный участок и посмотрим, что там происходит, - рассказывает Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Также в качестве наблюдателей на выборах будут присутствовать представители политических партий и общественных объединений.

По словам омбудсмена, из-за коронавируса будут приняты жесткие нормы безопасности. На входе можно измерить температуру, обязательно – маски, вам выдадут набор – либо ручки, либо перчатки. Разрешено голосование на дому более широкому кругу. Если человек считает, что он не может прийти на избирательный участок, если он болен, и это не ковид, то выходить будут.