Взрывной волной выбило оконные рамы в квартире и стекла по стояку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной хлопка газа в жилом доме на улице Индустрии, 57/2 в Екатеринбурге могла стать попытка суицида хозяина квартиры, где произошло ЧП. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

- Признаков, что он был наркоманом, нет. В квартире не найден запрещенные вещества и предметы для их употребления, - рассказал источник.

По предварительной информации, пострадавший работал грузчиком в Верхней Пышме. По словам его матери, он злоупотреблял алкоголем.

Жильцы дома, где произошел хлопок газа, также рассказали корреспонденту «КП Екатеринбург», что неоднократно видели мужчину с алкоголем.

- Он выпивал, частенько его с пивом видели. Но чтобы пьяным бродить по подъезду, такого за ним замечено не было. Не хулиганил. Выпьет, да домой пойдет, - рассказывает соседка. – Он здесь с матерью уже как лет 25 живет. Обычный. Они здоровались всегда.

Хлопок газа произошел 8 сентября в доме на улице Индустрии, 57/2. ЧП случилось в одной из квартир на первом этаже. Взрывной волной выбило оконные рамы в квартире и стекла по стояку.

В результате пострадал владелец квартиры, где произошел хлопок. С 40% обожженного тела его доставили в больницу. Спасатели эвакуировали из квартир 30 взрослых и 6 детей. Видео с места происшествия можно посмотреть тут. Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку после инцидента.

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