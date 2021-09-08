Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 8 сентября 2021 года

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 496 случаев заражения коронавирусом, из которых 170 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы на территории Режа, Серова, Нижнего Тагила, Первоуральска, Невьянска, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Верхней Салды и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заразившихся COVID-19 граждан на Среднем Урале составляет 127 684 человека, из которых 117 797 человек полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из инфекционных отделений госпиталей выписали 457 человек.

На 8 сентября 2021 года состояние 644 пациентов оценивается как тяжелое, 432 человека размещены в палатах реанимации, 339 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки зарегистрировано еще 35 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии составляет 5 467 человек.

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