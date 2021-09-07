Первый компонент вакцины от коронавируса получили в Свердловской области уже более 1 миллиона 118 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 1 миллиона 28 тысяч свердловчан ан сегодня, 7 сентября, поставили оба компонента вакцины от коронавируса. Первый компонент получили в Свердловской области уже более 1 миллиона 118 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Сегодня, 7 сентября, сделать прививку от коронавируса можно в мобильных пунктах Екатеринбурга, Ирбита, Нижнего Тагила и Серова. Публикуем график их работы.

В Екатеринбурге:

- с 10:00 до 15:00 в ТРЦ «Гринвич» («Спутник V» - 1-й и 2-й компонент, «Спутник Лайт»),

- с 10:00 до 20:00 в ТЦ «МЕГА» («Спутник V» - 1-й и 2-й компонент, «Спутник Лайт»),

- с 11:00 до 14:00 в ТЦ «Дирижабль» («Спутник V» - 1-й и 2-й компонент, «Спутник Лайт»),

- с 12:00 до 18:00 в ТРЦ «Академический» («Спутник V» - 1-й и 2-й компонент, «Спутник Лайт»),

- с 15:00 до 19:00 в ТРК «Парк Хаус» («Спутник V» - 1-й и 2-й компонент, «Спутник Лайт»).

- с 15:30 до 19:30 в ТРЦ «Кировский» («Спутник V» - 1-й и 2-й компонент, «Спутник Лайт»).

В Нижнем Тагиле с 16:00 до 20:00 медики будут дежурить в ТРЦ «DEPO». В Ирбите можно привиться от коронавируса с 9:00 до 14:00 на Бульваре Победы. В Серове с 9:00 до 18:00 мобильный пункт будет работать в КТ «Родина».