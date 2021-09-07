В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели больше 22 тысяч человек

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 11 773 случаев заболевания ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю с 30 августа по 5 сентября ОРВИ заболели 22 894 человека. И это только количество зарегистрированных случаев. Об этом сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.

- Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 73,4% и аналогично уровню прошлой недели, - отметили в ведомстве. - Заболеваемость выше среднеобластного уровня в 1,5 и более раза зарегистрирована в ГО Богдановиче, Полевском ГО.

В Екатеринбурге в этот же период времени зарегистрировано 11 773 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 72,2% и выше уровня прошлой недели на 2%.

Отметим, что среди заболевших 47% - это дети до 17 лет. Больше всего случаев ОРВИ зарегистрировано среди малышей до двух лет, немного меньше среди детей от 3 до 6 лет и еще меньше среди школьников от 7 до 24 лет.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка