Синоптики о резком похолодании в Екатеринбурге и Свердловской области: бабьего лета может не быть

В Екатеринбурге установилась по-настоящему осенняя погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается похолодание и сезон проливных дождей. Погода испортилась с 3 сентября. Температура воздуха в Екатеринбурге опустилась до +6 градусов. Уральцы давно переоделись в теплые вещи и достали зонты. Правда, после такого жаркого лета все еще надеются на теплую осень.

Но, по словам главного синоптика ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р» Галины Шепоренко, бабье лето свердловчанам пока ожидать не стоит. Большую часть сентября на Урале сохранятся низкие температуры и пасмурная погода.

На этой неделе в регионе начались первые заморозки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- До начала третьей декады большого тепла и сухой погоды не предвидится. Низкие температуры, пасмурная погода и дожди продлятся до 20 сентября, - обещает Галина. - А дальше мы будем смотреть, придет ли бабье лето. Но до 20 числа ничего такого определенно хорошего не видно. Погода неустойчивая, будут идти дожди, а в горах ожидается снег. Днем температура воздуха будет варьироваться от +8 до +13 градусов, а ночью от 0 до +5 градусов.

Жителям Свердловской области стоит настроиться на привычную для Урала суровую и ветреную погоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Свердловской области выпал первый снег. На Средний Урал пришли первые заморозки (подробнее)

Заморозки и холодные выходные: прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 6 по 12 сентября. Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области (подробнее)