В Свердловской области выпал первый снег

В горных районах Урала в начале сентября выпал первый снег. Фото: скрин с видео паблика базы активного отдыха "Серебрянский Камень

В Карпинском городском округе Свердловской области в 300 километрах к северу от Екатеринбурга в районе базы активного отдыха «Серебрянский камень» 6 сентября выпал первый снег.

- А вот и снежок! – прокомментировали видео, снятое в горном районе, местные жители. Снег покрыл горную местность, на дороге он сразу стал таять. Вероятность осадков в виде снега допустили в Уральском гидрометцентре, так как сейчас в Свердловской области царит непогода, о заморозках свердловчан предупреждали еще в выходные.

- Пока прогнозы погоды действительно холодные. Небольшой снег, думаю, мог быть, температуры достаточно низкие в нижних слоях атмосферы, поэтому осадки могли подмерзать и превращаться в снег. В ближайший период больших изменений не произойдет, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. - Вероятность достаточно низких температур, особенно в горной зоне, может сохраняться. Хотя в период 9-10 сентября несколько повысится температура, подойдет новый циклон, воздушные массы, скорее всего, пройдут осадки. Где-то к 12 сентября снова похолодает.

Отметим, что до выходных в Екатеринбурге будут идти дожди, днем столбики термометров поднимаются до +14 градусов, ночью воздух охлаждается до + 4 градусов. Дожди прекратятся к выходным.