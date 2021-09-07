Заморозки и холодные выходные: прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 6 по 12 сентября

Температура воздуха не поднимется выше +16 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики озвучили прогноз погоды в Екатеринбурге на неделю с 6 по 12 сентября.

– Прохладная погода продержится практически всю неделю без особых всплесков. Температура воздуха составит 9-14 градусов в дневные часы. В ночные – 0...+5 градусов, не исключаются заморозки в ближайшие две ночи. Осадков немного, в основном в горах на севере где-то 9-10 сентября пройдут повсеместно дожди. Ожидается один теплый день – 10 сентября. Градусов на 5, но это кратковременно. Ближайшая ночь – заморозки, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

ЯНДЕКС.ПОГОДА ЕКАТЕРИНБУРГ

По данным сервиса «Яндекс.Погода», погода в Екатеринбурге на неделю с 6 по 12 сентября будет умеренно теплой для осени. К выходным придет холод.

Так, во вторник, 7 сентября днем ожидается солнечная погода и +12 градусов днем. Ночью придет сильное похолодание до +3 градусов, возможны заморозки.

С 8 по 10 сентября, согласно прогнозу погоды в Екатеринбурге на неделю, пройдут небольшие дожди. В среднем температура воздуха днем составит +13 градусов, ночью – плюс 9.

Уже в субботу днем, горожанам придется достать теплые демисезонные вещи. Будет не больше +8 градусов тепла. В воскресенье, 12 сентября, согласно прогнозу погоды на неделю в Екатеринбурге, термометры покажут +11 днем и +5 ночью.

Первые осенние заморозки наступят на этой неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИСМЕТЕО ЕКАТЕРИНБУРГ

Прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге, согласно сервису «Гисметео», ближайшие 4 дня будет идти кратковременный дождь.

7 сентября днем термометры покажут +13 градусов.

8 сентября днем температура составит +12 градусов.

Днем 9 сентября, согласно прогнозу погоды на неделю в Екатеринбурге, воздух прогреется до +14 градусов.

10 сентября, днем будет +12 градусов.

Все четыре дня ночная температура воздуха составит +5...+8 градусов.

В выходные, 11 и 12 сентября, согласно прогнозу погоды на неделю в Екатеринбурге, днем ожидается до +10 градусов, ночью – плюс 4-5 градусов. Осадков не будет.