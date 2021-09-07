Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 сентября 2021 года

На территории всей области сохраняется масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 510 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 103 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Кушвы, Первоуральска, Невьянска, Полевского, Качканара, Камышлова, Красноуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 127 188 человек, из которых 117 340 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из инфекционных отделений госпиталей выписали 449 человек.

На 7 сентября 2021 года состояние 662 пациентов остается тяжелым, 441 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 354 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 34 случая смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 432 человека.

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