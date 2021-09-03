Губернатор Свердловской области заступился за учителя, который проспал линейку на 1 сентября

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области заступился за школьного учителя Александра Алексеева, который проспал линейку в День знаний и не пришел к своему классу. Евгений Куйвашев заявил, что на самом деле молодой человек только в этом году закончил колледж, и нынешнее 1 сентября стало для него первым днем в педагогической карьере, еще и с доверенным классным руководством.

- Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет, хоть с классного руководства его и сняли,- написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

После скандала Александр удалил страницу во «ВКонтакте». Фото: СОЦСЕТИ

По словам главы региона, прошедший учебный год школьники провели на дистанте, и сейчас всем тяжело возвращаться к нормальной жизни. Страдают и ученики, и родители, и педагоги. Губернатор призвал терпимее относиться друг другу и заявил, что сам, бывало, просыпал и школу, и институт, и работу. Евгений Куйвашев уверен, что ученики Александра уже через год с улыбкой вспомнят этот День знаний. А для учителя это станет уроком и ценным опытом.

Напомним, для молодого учителя Александра Алексеева из Нижнего Тагила любовь ко сну обошлась слишком дорого. 21-летний выпускник местного педагогического колледжа проспал свой первый рабочий день, который, как легко догадаться, пришелся на День знаний. 1 сентября парень должен был принять 2 «А». Нарядные ребятишки так и не познакомились со своим наставником в День знаний.

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