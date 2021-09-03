Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 сентября 2021 года

На медучреждения региона по-прежнему большая нагрузка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 519 случаев гибели от коронавируса, 158 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Каменске-Уральском, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Реже Ревде, Полевском, Серове, Среднеуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших жителей Среднего Урала с начала пандемии – 125 135 человек, из которых 115 507 полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 481 человек.

На данный момент медики оценивают состояние 660 пациентов как тяжелое, 437 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 346 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 33 случая смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 295 человек.

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