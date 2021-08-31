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Здоровье31 августа 2021 11:58

Многопрофильный клинический центр «Бонум» вернулся к плановой работе

Из медорганизации выписали всех пациентов с коронавирусом
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: Минздрав Свердловской области

Фото: Минздрав Свердловской области

Многопрофильный клинический центр «Бонум», который в июле перепрофилировали под коронавирусный госпиталь, вернулся к плановой работе. На этой неделе врачи здесь примут первых маленьких пациентов на офтальмологические, хирургические и лор операции.

- Распакованы операционные, которые не были востребованы в период перепрофилирования. В первую очередь, мы вернули на свое место оборудование центра ретинопатии недоношенных, чтобы самые маленькие наши пациенты продолжали получать медицинскую помощь, - рассказала главный врач МКМЦ «Бонум» Елена Дугина.

Из центра уже выписали всех пациентов с коронавирусом и обработали все помещения. Через неделю также в полном объеме будет возобновлена работа ортопедического центра.