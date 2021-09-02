В Кольцово изменился график работы пункта вакцинации от коронавируса

С начала работы пункта вакцинации в Кольцово от коронавируса здесь привились больше 10 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово изменился график работы пункта вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Теперь сделать прививку в пункте на первом этаже терминала внутренних авиалиний можно в понедельник и среду с 13:00 до 18:00, на втором - в будние дни с 9:00 до 14:00.

- В обоих пунктах доступен препарат «Спутник V». В пункте на втором этаже также можно сделать прививку препаратом «Спутник Лайт», - отметили в оперштабе.

Также там напомнили, что с собой в пункт вакцинации нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования или СНИЛС.

Отметим, что с начала работы пункта вакцинации в марте в Кольцово от коронавируса привились больше 10 тысяч человек.