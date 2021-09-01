Единая социальная карта в Екатеринбурге 2021: зачем нужна и как оформить

Первые социальные карты свердловчане получили еще в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единая социальная карта в Екатеринбурге в 2021 году отметила год использования, за этот год оформили карту более 86 тысяч жителей региона, расширилась и сеть партнеров.

Единой социальной картой можно расплачиваться в транспорте и магазинах, получать бонус и скидки. Но зачем ее оформлять, когда есть обычная банковская карта. Разбираемся.

ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ЕКАТЕРИНБУРГА. ЧТО ЭТО?

Существует два вида единой социальной карты в Екатеринбурге и Свердловской области – это финансовая и нефинансовая карта. По мнению авторов проекта, карта облегчает свердловчанам покупки, оплату транспорта, получение медицинских услуг и еще ряд сервисов.

– Единая социальная карта в первую очередь для тех людей, которые получают меры региональной поддержки. Это раз. Второе. Путем добавления новых сервисов, новых возможностей, расширение сети акцентатов, которые предоставляют бонусы и скидки по единой социальной карте, происходит агитация гражданина к получению этих карт. Задача всем раздать карту не стоит, – рассказал заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов.

Единая социальная карта Екатеринбурга с финансовым предложением на основе системы «Мир» работает, как обычная банковская карта, которая позволяет реализовать весь функционал банковских услуг, в том числе, получение социальной поддержки (пособия, денежные компенсации и пр.).

Пользователи могут получать кешбэк до 20%, а скидки и бонусы на одной карте избавят от кипы пластиковых карт в сумке.

С нефинансовой картой пользователь не может осуществлять денежные операции, но все остальные сервисы карты доступны: проездной билет в общественном транспорте, бонусы и скидка в магазинах и компаниях. Такая карта не имеет срока службы, в отличие от финансовой, которую нужно менять раз в 5 лет.

Кстати, по единой социальной карте в Екатеринбурге поездка в общественном транспорте обойдется на 8 рублей дешевле.

Социальной картой, как и Екартой можно оплачивать проезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОФОРМИТЬ ЕДИНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ ЕКАТЕРИНБУРГА В 2021 ГОДУ

Оформить единую социальную карту Екатеринбурга в 2021 году можно на всей территории Свердловской области: 197 точек для оформления банковских карт, 13 пунктов оформления нефинансовой карты.

Необходимые документы: паспорт и СНИЛС.

Возраст: с 14 лет.

Финансовую единую социальную карту в Екатеринбурге и Свердловской области можно оформить в МФЦ и отделениях банков-партнеров: «Почта-банк», «СКБ-Банк»

Нефинансовую в Екатеринбурге:

1. «И-сеть»: ул. Машиностроителей, 75 и еще 3 филиала, +7 (343) 222-000-9

2. Управляющая копания «Академический» – ул. Академика Сахарова, 70, +7 (343) 227-10-10

3. Управляющая компания РЭМП УЖСК – ул. Газетная, 65, +7(343)297-05-75

4. ANEX TOUR (ООО «КОЛЛЕКЦИЯ») – ул. Свердлова, 22, оф 1, +7 (343) 370-13-71

5. Северный автовокзал – ул. Вокзальная, 15а, +7(343)385-72-18.

Оформить единую социальную карту в Свердловской области (нефинансовую):

1. МУП ВРЦ – Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 3, +7(343-68) 5-39-09

2. ФПП – Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 22, +7 (343-68) 4-46-00

3. УМП КУРЬЕР – Дегтярск, ул. Калинина, 25а, 7(343-97) 60-850

4. Пассажирская автоколонна – Ревда, ул. Российская, 19, 8 (800) 100-0600

5. МФП СГО – Сысерть, ул. Челюскинцев, 7в, +7 (343) 288-77-85 (доб. 7401, 7403, 7405).

ЧТО ДАЛЬШЕ

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов, проект будет развиваться:

– Единая социальная карта создается в первую очередь, как ID-инфраструктура. Мы хотим реализовать функционал предоставления детского питания, получения льготных лекарств по карте без рецептов, реализовать транспортное приложение единой социальной карты на всей территории Свердловской области. Пока транспортное приложение реализовано на базе Екарты. Также в планах проекты с Министерством образования, Министерством физической культуры и спорта, Министерством культуры. Это могут быть доступ [в учреждения], скидки, электронные билеты и т.д.

Авторы проекта единой социальной карты в Екатеринбурге и Свердловской области ожидают, что ежегодно к проекту будут присоединяться от 80 до 100 тысяч новых пользователей.

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