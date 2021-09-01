«Радиорубка» с Иннокентием Шереметом: можно ли учителям выкладывать фото в купальниках в соцсетях

Первая осенняя рубка началась 1 сентября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Каждый год в разных регионах России разгораются скандалы по поводу фотографий, на которых учителя предстают в модных купальниках.
Так, два года назад в Барнауле 39-летняя учительница Татьяна Кувшинникова лишилась работы после того, как выложила фото в купальнике и коротком платье с соревнований по плаванию в Красноярске.
Коллегу стали поддерживать учителя из разных регионов страны. Главный аргумент – учителя тоже люди. К примеру, из Свердловской области Кувшинникову поддержала Дарья Снигирева.
В начале учебного года министерство образования и молодежной политики Свердловской области неожиданно озаботилось имиджем педагогов. На одном из совещаний чиновники задались вопросом: как повысить статус учителей? После этого было решено дать педагогам рекомендации по пользованию соцсетями. Одна из рекомендаций гласит: откровенные фото в интернете размещать запрещено!
1 сентября в 18 часов в студии радио «Комсомольская правда» (92.3 fm) на программе «Радиорубка» с Иннокентием Шереметом в прямом эфире о том, можно ли учителям размещать в интернете фото в купальниках, спорят:
- Дмитрий Селезнев, председатель Совета родителей Березовского городского округа, член Свердловского областного родительского комитета
- Елена Кожевникова, спортивный педагог, юрист, конкурсантка «Фитнес бикини»
Телефон прямого эфира: 8 (343) 385-09-23
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