«Радиорубка» с Иннокентием Шереметом: можно ли учителям выкладывать фото в купальниках в соцсетях

Первая осенняя рубка началась 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год в разных регионах России разгораются скандалы по поводу фотографий, на которых учителя предстают в модных купальниках.

Так, два года назад в Барнауле 39-летняя учительница Татьяна Кувшинникова лишилась работы после того, как выложила фото в купальнике и коротком платье с соревнований по плаванию в Красноярске.

Коллегу стали поддерживать учителя из разных регионов страны. Главный аргумент – учителя тоже люди. К примеру, из Свердловской области Кувшинникову поддержала Дарья Снигирева.

В начале учебного года министерство образования и молодежной политики Свердловской области неожиданно озаботилось имиджем педагогов. На одном из совещаний чиновники задались вопросом: как повысить статус учителей? После этого было решено дать педагогам рекомендации по пользованию соцсетями. Одна из рекомендаций гласит: откровенные фото в интернете размещать запрещено!

1 сентября в 18 часов в студии радио «Комсомольская правда» (92.3 fm) на программе «Радиорубка» с Иннокентием Шереметом в прямом эфире о том, можно ли учителям размещать в интернете фото в купальниках, спорят:

- Дмитрий Селезнев, председатель Совета родителей Березовского городского округа, член Свердловского областного родительского комитета

- Елена Кожевникова, спортивный педагог, юрист, конкурсантка «Фитнес бикини»

Телефон прямого эфира: 8 (343) 385-09-23

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Смотреть видеосюжет Радиорубка с Иннокентием Шереметом на радио "Комсомольская правда" 1 сентября 2021 года

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