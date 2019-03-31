«Родители требуют от нас образ монашки, а сами…»: признание уральской учительницы, выложившей откровенное фото в сеть

Недавно в Барнауле со скандалом была уволена учительница одной из школ. Женщина подвергалась травле со стороны родителей за фото в купальнике, которое она выставила в соцсетях. После этого преподаватели по всей России в поддержку коллеги начали выкладывать откровенные фото в соцсети с хэштегом #учителятожелюди. Среди этих снимков оказалось фото учительницы истории из Свердловской области. 24-летняя Дарья Снигирева полтора года преподавала предмет пятому классу и была их классным руководителем. На той эротической фотографии девушка стоит в рубашке без бюстгальтера и с учебниками на фоне карты. В посте девушка заявляет об уходе из школы и выговаривает всё, что годами пришлось носить в себе.

НЕГОЖЕ УЧИТЕЛЮ ХОДИТЬ В ТАТУИРОВКАХ

- Ваш пост с хэштегом #учителятожелюди и откровенным фото можно увидеть среди сотни других. Вы большая молодец, что поддержали коллегу. Как вы на это решились?

- На самом деле пост был написан до волны «бунта» с историей о Татьяне Кувшинниковой (Пост действительно датируется 14 марта, а учительницу из Барнаула уволили 24 марта – Прим.Ред.). Если посмотреть, это пост-прощание об увольнении из школы. В свете событий он тоже является актуальным. Ведь этот хэштег не новый. Подобная история была, кажется, летом, когда тоже был скандал вокруг фото учительницы в купальнике. Тогда я поддержала коллегу, тоже выкладывала фотографию с хэштегом.

- Что вас побудило выложить этот пост сейчас и вообще уйти из школы?

- Причина банальна - необъяснимая реакция родителей и коллектива на достаточно безобидные факты. Ведь многие родители являются далеко не самым лучшим примером для подражания детям, а от учителей требуют соблюдать образ высокодуховной монашки. Я, например, чаще всего с подобными натисками сталкивалась из-за татуировок, ведь негоже учителю с ними ходить.

Дети учительницу любили, и даже после увольнения рассказывают ей, как дела в школе. Фото: Дарья Снигирева/Instagram

- Как в этом случае на ваше эротическое фото отреагировали дирекция, коллеги из школы и родители?

- Директор не в курсе подобных постов или делает вид, а завучи говорят, что это «срамота и беспредел», в то же время проскакивают фразы «была бы у меня такая фигура, я бы тоже такие фото выкладывала». Некоторые родители тоже осуждают, что выкладываю подобные снимки, но в открытую мало кто говорит. Чаще перешептываются за спиной.

- Было что-то конкретное, что сподвигло вас уйти из школы или просто накипело?

- В школе я проработала полтора года - с сентября 2017-го. Это, скорее, был ряд причин. И частые неадекватные придирки руководителя, и отсутствие желания учиться у большинства детей, которые в школу ходят «потому что надо». Пришло понимание, что максимум карьеры - директор школы. Также побудили некоторые семейные обстоятельства. Поэтому было принято решение об уходе.

Некоторые учителя завидуют: с такой-то фигурой, я бы тоже выкладывала. Фото: Дарья Снигирева/Instagram

«ДОВЕДИ ДЕТЕЙ! КАК ТЫ ИХ СЕЙЧАС ОСТАВИШЬ?!»

- Вы преподавали историю не только у пятого класса, у которого были классным руководителем?

- Нет, я преподавала только у пятого класса и проектную деятельность у седьмого. Остальные классы распределены между другими учителями. В прошлом году разве что, пока учитель был на больничном, вела у 9-11 классов пару занятий.

- И как старшеклассники себя на тех уроках вели? Прилично? Пытались ухаживать или, может, меньше слушались?

- На уроках вели себя спокойно и работали. Не приходилось успокаивать, как пятиклашек, носившихся всю перемену. Все-таки люди уже взрослые, разумные. В прошлом году была попытка ухаживания, но неудачная. Очень важно найти ту грань, мне кажется, где ученики не будут воспринимать тебя как грымзу-училку, но и не будут относиться как к подружке-ровеснице. Мне кажется, у меня это получилось.

#учителятожелюди Фото: Дарья Снигирева/Instagram

- В посте вы написали, что ещё будете взаимодействовать с вашим классом и продолжите заниматься с детьми, но только уже не в рамках школы. Имеется в виду репетиторство?

- Репетиторством я занималась и ранее. Сейчас я продолжаю это делать. Детки из класса часто пишут мне, рассказывают, как в школе дела. Я им уже пообещала сходить в поход, когда будет тепло. А так да, пробую себя в новом - буду работать в Ельцин-Центре, заниматься с детьми.

- Когда приняли решение уйти, столкнулись ли с тем, что вам говорили: «Куда ты уходишь? Где ты будешь работать?». Или родные и коллеги отнеслись с пониманием к уходу и поддержали?

- Я положила директору на стол заявление об увольнении, уже написав заявление на приём в Ельцин-Центр. Поэтому все родные знали, куда я ухожу, и поддержали. С коллегами сложнее, они разделились на две категории. Первые говорили: «Ты молодец, это очень круто, что развиваешься, беги из этой школы, мы за тебя рады». Вторые недоумевали: «Куда ты идёшь? Зачем тебе это? Доведи детей. Как ты сейчас все тут оставишь?».

24-летняя Дарья Снигирева полтора года преподавала историю пятому классу. Фото: Дарья Снигирева/Instagram

ЗАРПЛАТЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА ХВАТАЛО

- Недавно в «Комсомольской правде» был опубликован материал о студентке, которая подрабатывала учителем несколько часов в неделю. Разочаровалась в профессии после того, как получила зарплату три тысячи рублей. Вас зарплата устраивала?

- Денег всегда будет мало. Зарплата учителя выстраивается не только из проведённых уроков, но и классного руководства, участия в конкурсах и мероприятиях, квалификации (у молодых идёт надбавка, как молодому специалисту). Выходило обычно 17-20 тысяч в месяц. Для маленького города как Первоуральск с условием того, что у меня всего 19-часовая рабочая неделя была, это хорошая зарплата. Учителя, которые ведут по 40 часов (классическая рабочая неделя), получают соответсвенно.

- Раз вы теперь в Ельцин-Центре работаете, а до этого в Первоуральске, получается, пришлось переехать?

- Да, сегодня буду перевозить вещи как раз.

- Удачи вам, Дарья. Вы очень смелая девушка!

Дарья Снигирева признается, причин уйти из школы было несколько. Фото: Дарья Снигирева/Instagram

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