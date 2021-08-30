Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2021 13:51

Под Екатеринбургом водитель ВАЗа выехал на встречку и погиб

Четыре человека, в том числе 16-летний подросток, получили травмы
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всех пострадавших госпитализировали. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Всех пострадавших госпитализировали. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 58 километре ЕКАД произошла смертельная авария с участием ВАЗ-2111 и фургона «Газель Соболь». По предварительной информации, 38-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу. Мужчина скончался на месте. Травмы получили водитель фургона и его трое пассажиров. Среди них есть 16-летний подросток.

- Движение на участке, где произошло ДТП, затруднено. Инспекторы ДПС осуществляют распорядительно-регулировочные действия, оказывают помощь водителям при проезде участка трассы, где произошло ДТП, - отметили в отделении пропаганды свердловского управления Госаавтоинспекции.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Напомним, что в Каменске-Уральском водитель насмерть сбил бабушку с внучкой. А под Красноуфимском в аварии погибли четыре человека.

Авария на ЕКАД под Первоуральском
Видео: "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте"
ДТППроисшествия: ДТП