Всех пострадавших госпитализировали. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 58 километре ЕКАД произошла смертельная авария с участием ВАЗ-2111 и фургона «Газель Соболь». По предварительной информации, 38-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу. Мужчина скончался на месте. Травмы получили водитель фургона и его трое пассажиров. Среди них есть 16-летний подросток.

- Движение на участке, где произошло ДТП, затруднено. Инспекторы ДПС осуществляют распорядительно-регулировочные действия, оказывают помощь водителям при проезде участка трассы, где произошло ДТП, - отметили в отделении пропаганды свердловского управления Госаавтоинспекции.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Напомним, что в Каменске-Уральском водитель насмерть сбил бабушку с внучкой. А под Красноуфимском в аварии погибли четыре человека.