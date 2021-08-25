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Общество25 августа 2021 9:16

На севере Свердловской области прошла мощная гроза с ливнями и градом

Из-за непогоды в некоторых домах отключалось электричество и даже затопило подъезды
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Особенно сильно непогода разошлась в Серове Фото: «Это Серов, детка»

Особенно сильно непогода разошлась в Серове Фото: «Это Серов, детка»

На севере Свердловской области сегодня ночью,25 августа, прошла мощная гроза с ливнями и градом. Как рассказали в Уральском гидрометцентре, непогода наблюдалась в районе Ивдели, Североуральска и Серова.

- Грозы на крайнем севере отмечались района Кытлым, Карпинс. Ивдель, Североуральск, Атымья. Никаких чрезвычайных осадков, аномалий зарегистрировано не было, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Вместе с дождем в Серове с неба посыпался град Фото: «Это Серов, детка»

Вместе с дождем в Серове с неба посыпался град Фото: «Это Серов, детка»

По словам очевидцев, из-за гроз и ливней в некоторых домах отключалось электричество и даже затопило подъезды.

- Улица Попова 28, первый подъезд, потоп! При сильных ливнях топит регулярно. В том числе и в квартире, 5 этаж: прямо из лампочки бежит и по стене, смежной с подъездом, - пишет подписчица группы ВКонтакте «Это Серов, детка».

Напомним, что МЧС Свердловской области накануне выпустили штормовое предупреждение. Сегодня, 25 августа, в регионе также ожидаются дожди с грозами, градом и сильным ветром до 22 метров в секунду.

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Из-за ливня в Серове затопило подъезд
Из-за ливня в Серове затопило подъезд
Видео: группа ВКонтакте «Это Серов, детка»
Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ