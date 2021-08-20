Доставка лекарств в Екатеринбурге: адреса, цены, сервисы

Лекарства доставляют как домой, так и в ближайшую аптеку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пандемию жители Екатеринбурга оценили всю прелесть сервисов доставки, в первую очередь, еды. Кстати, в них можно заказать часть товаров, реализуемых аптеками, но только не лекарства. Впереди осень, а значит возможен рост заболеваемости ОРВИ, да, и пандемию никто не отменял. Поэтому горожане интересуются доставкой лекарств в Екатеринбурге.

Разбираемся, на каких условиях можно заказать доставку лекарств в Екатеринбурге.

«РАДУГА»

Условия: оформление доставки лекарств в Екатеринбурге на дом круглосуточное, сама доставка осуществляется по времени:

– с 10:00 до 14:00

– с 14:00 до 18:00

– с 17:00 до 21:00

– с 21:00 до 01:00.

Доставка бесплатная, если заказать товары в аптеке от 800 рублей.

Доставка лекарств в удаленные районы Екатеринбурга осуществляется при заказе от 2000 рублей.

Удаленные районы – это Химмаш, Горный Щит, Карасьеозерский, Кольцово, Мичуринский, Птицефабрика, Рудный, Компрессорный, а также Арамиль, Березовский, Большой Исток, Верхняя Пышма, Калиновка, Палникс, Полеводство, Садовый, Сады Орджоникидзевского, Сосновый бор, УралНИИСхоз и территория возле озера Шарташ и Чусовского.

Не доставляют: лекарства по рецепту и спиртосодержащие лекарства (с долей этилового спирта выше 25%).

Оплата: наличными, банковской картой и системами Pay.

Цены: «Смекта» здесь стоит от 158 рублей за упаковку, спазмалитик «Ревалгин» можно заказать за 151 рубль, капсулы «Арбидола» против гриппа и ОРВИ стоят от 559 рублей.

В продаже есть косметика, медицинская техника и даже зоотовары.

Лекарства могут привезти и в ближайшую аптеку.

Из аптеки на дом привезут лекарства, которые можно отпускать без рецепта Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗДРАВСИТИ

Условия доставки лекарств в Екатеринбурге: минимальная сумма заказа составляет 400 рублей (первого заказа – 200 рублей).

Стоимость доставки: 149 рублей (при заказе до 400 рублей) и бесплатно (при заказе от 400 рублей).

Доставка лекарств в Екатеринбурге осуществляется ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья.

Не доставляют: лекарства по рецепту.

Оплата: банковской картой курьеру или онлайн. Оплата наличными курьеру временно отменена.

Здесь можно заказать «Арбидол» по цене 489 рублей, «Смекту» за 127 рублей, а упаковку «Ревалгина» за 128 рублей.

Лекарства могут привезти и в ближайшую аптеку.

ЖИВИКА

Условия доставки: доставка лекарств в Екатеринбурге осуществляется в тот же день при подтверждении заказа до 20:30 в будни и до 17:30 в выходные.

Интервалы доставки в будние дни:

– с 09:00 до 13:00

– с 10:00 до 14:00

– с 11:00 до 15:00

– с 12:00 до 16:00

– с 13:00 до 17:00

– с 14:00 до 18:00

– с 15:00 до 19:00

– с 16:00 до 20:00

– с 17:00 до 21:00

– с 18:00 до 22:00

– с 19:00 до 23:00

– с 20:00 до 23:30

– с 21:00 до 23:59

Интервалы доставки в выходные дни:

– с 09:00 до 13:00

– с 10:00 до 14:00

– с 11:00 до 15:00

– с 12:00 до 16:00

– с 13:00 до 17:00

– с 14:00 до 18:00

– с 15:00 до 19:00

– с 16:00 до 20:00

– с 17:00 до 21:00

– с 18:00 до 22:00

Доставка по Екатеринбургу бесплатная при заказе от 1000 рублей, в отдаленные районы – от 1300 рублей.

Оплата: наличными и банковской картой курьеру.

Не доставляют: рецептурные препараты и препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Цены: «Арбидол» здесь стоит от 453,9 рублей (капсулы 200мг), «Смекта» от 122,10 рублей, а «Ревалгина» нет, но можно купить «Спазмалин» за 115,40 рублей.

Лекарства могут привезти и в ближайшую аптеку.

ВИТА

Стоимость доставки лекарств в Екатеринбурге: 169 рублей.

Время доставки: ближайшее возможное в день заказа.

Оплата: наличными или картой курьеру\картой онлайн.

Не доставят: лекарства с содержанием этилового спирта более 25%, рецептурные препараты и препараты, требующие особых условий хранения.

Цены: «Арбидол» здесь стоит от 468 рублей, «Смекта» – от 139 рублей, а «Ревалгин» – от 139 рублей за 20 таблеток.

ВИТАМИНКА

Условия доставки лекарств в Екатеринбурге: заказать можно круглосуточно, получить – с понедельника по пятницу с 10:00 до 22:00. В день заказа, если он был оформлен до 18:00.

Стоимость доставки лекарств в Екатеринбург: бесплатно при заказе от 3000 рублей (5000 рублей для юридических лиц).

Не доставят: товары, требующие особых температурных условий перевозки.

Могут доставить лекарства в Екатеринбурге в аптеки на улицах: Грибоедова,12, Папанина, 5, Ялунинская, 2 и бульвар Академика Семихатова, 6.

Цены: здесь можно заказать «Арбидол» по цене 563,35 рублей за упаковку капсул дозировкой 200мг. «Смекта» стоит от 151,8 рублей за упаковку, а «Ревалгин» – от 179 рублей за 20 таблеток.

В пандемию услугу доставки активно используют не только продуктовые магазины и общепит Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕЩЕ

Доставка лекарств в Екатеринбурге осуществляется и до ближайших аптек – это сервис apteka.ru. Минимальная сумма – 400 рублей.

Срок доставки: 1-2 дня после заказа.

Забрать заказ из аптеки можно в течение 5 дней с момента его доставки.

В «Планете Здоровья» минимальная сумма заказа – 50 рублей. Доставка лекарств в Екатеринбурге осуществляется в ближайшую к дому аптеку, забрать их можно в течение 48 часов.

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