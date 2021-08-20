Доставка лекарств в Екатеринбурге: адреса, цены, сервисы

Лекарства доставляют как домой, так и в ближайшую аптеку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пандемию жители Екатеринбурга оценили всю прелесть сервисов доставки, в первую очередь, еды. Кстати, в них можно заказать часть товаров, реализуемых аптеками, но только не лекарства. Впереди осень, а значит возможен рост заболеваемости ОРВИ, да, и пандемию никто не отменял. Поэтому горожане интересуются доставкой лекарств в Екатеринбурге.
Разбираемся, на каких условиях можно заказать доставку лекарств в Екатеринбурге.
«РАДУГА»
Условия: оформление доставки лекарств в Екатеринбурге на дом круглосуточное, сама доставка осуществляется по времени:
– с 10:00 до 14:00
– с 14:00 до 18:00
– с 17:00 до 21:00
– с 21:00 до 01:00.
Доставка бесплатная, если заказать товары в аптеке от 800 рублей.
Доставка лекарств в удаленные районы Екатеринбурга осуществляется при заказе от 2000 рублей.
Удаленные районы – это Химмаш, Горный Щит, Карасьеозерский, Кольцово, Мичуринский, Птицефабрика, Рудный, Компрессорный, а также Арамиль, Березовский, Большой Исток, Верхняя Пышма, Калиновка, Палникс, Полеводство, Садовый, Сады Орджоникидзевского, Сосновый бор, УралНИИСхоз и территория возле озера Шарташ и Чусовского.
Не доставляют: лекарства по рецепту и спиртосодержащие лекарства (с долей этилового спирта выше 25%).
Оплата: наличными, банковской картой и системами Pay.
Цены: «Смекта» здесь стоит от 158 рублей за упаковку, спазмалитик «Ревалгин» можно заказать за 151 рубль, капсулы «Арбидола» против гриппа и ОРВИ стоят от 559 рублей.
В продаже есть косметика, медицинская техника и даже зоотовары.
Лекарства могут привезти и в ближайшую аптеку.
Из аптеки на дом привезут лекарства, которые можно отпускать без рецепта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЗДРАВСИТИ
Условия доставки лекарств в Екатеринбурге: минимальная сумма заказа составляет 400 рублей (первого заказа – 200 рублей).
Стоимость доставки: 149 рублей (при заказе до 400 рублей) и бесплатно (при заказе от 400 рублей).
Доставка лекарств в Екатеринбурге осуществляется ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья.
Не доставляют: лекарства по рецепту.
Оплата: банковской картой курьеру или онлайн. Оплата наличными курьеру временно отменена.
Здесь можно заказать «Арбидол» по цене 489 рублей, «Смекту» за 127 рублей, а упаковку «Ревалгина» за 128 рублей.
Лекарства могут привезти и в ближайшую аптеку.
ЖИВИКА
Условия доставки: доставка лекарств в Екатеринбурге осуществляется в тот же день при подтверждении заказа до 20:30 в будни и до 17:30 в выходные.
Интервалы доставки в будние дни:
– с 09:00 до 13:00
– с 10:00 до 14:00
– с 11:00 до 15:00
– с 12:00 до 16:00
– с 13:00 до 17:00
– с 14:00 до 18:00
– с 15:00 до 19:00
– с 16:00 до 20:00
– с 17:00 до 21:00
– с 18:00 до 22:00
– с 19:00 до 23:00
– с 20:00 до 23:30
– с 21:00 до 23:59
Интервалы доставки в выходные дни:
– с 09:00 до 13:00
– с 10:00 до 14:00
– с 11:00 до 15:00
– с 12:00 до 16:00
– с 13:00 до 17:00
– с 14:00 до 18:00
– с 15:00 до 19:00
– с 16:00 до 20:00
– с 17:00 до 21:00
– с 18:00 до 22:00
Доставка по Екатеринбургу бесплатная при заказе от 1000 рублей, в отдаленные районы – от 1300 рублей.
Оплата: наличными и банковской картой курьеру.
Не доставляют: рецептурные препараты и препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.
Цены: «Арбидол» здесь стоит от 453,9 рублей (капсулы 200мг), «Смекта» от 122,10 рублей, а «Ревалгина» нет, но можно купить «Спазмалин» за 115,40 рублей.
Лекарства могут привезти и в ближайшую аптеку.
ВИТА
Стоимость доставки лекарств в Екатеринбурге: 169 рублей.
Время доставки: ближайшее возможное в день заказа.
Оплата: наличными или картой курьеру\картой онлайн.
Не доставят: лекарства с содержанием этилового спирта более 25%, рецептурные препараты и препараты, требующие особых условий хранения.
Цены: «Арбидол» здесь стоит от 468 рублей, «Смекта» – от 139 рублей, а «Ревалгин» – от 139 рублей за 20 таблеток.
ВИТАМИНКА
Условия доставки лекарств в Екатеринбурге: заказать можно круглосуточно, получить – с понедельника по пятницу с 10:00 до 22:00. В день заказа, если он был оформлен до 18:00.
Стоимость доставки лекарств в Екатеринбург: бесплатно при заказе от 3000 рублей (5000 рублей для юридических лиц).
Не доставят: товары, требующие особых температурных условий перевозки.
Могут доставить лекарства в Екатеринбурге в аптеки на улицах: Грибоедова,12, Папанина, 5, Ялунинская, 2 и бульвар Академика Семихатова, 6.
Цены: здесь можно заказать «Арбидол» по цене 563,35 рублей за упаковку капсул дозировкой 200мг. «Смекта» стоит от 151,8 рублей за упаковку, а «Ревалгин» – от 179 рублей за 20 таблеток.
В пандемию услугу доставки активно используют не только продуктовые магазины и общепит
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЕЩЕ
Доставка лекарств в Екатеринбурге осуществляется и до ближайших аптек – это сервис apteka.ru. Минимальная сумма – 400 рублей.
Срок доставки: 1-2 дня после заказа.
Забрать заказ из аптеки можно в течение 5 дней с момента его доставки.
В «Планете Здоровья» минимальная сумма заказа – 50 рублей. Доставка лекарств в Екатеринбурге осуществляется в ближайшую к дому аптеку, забрать их можно в течение 48 часов.
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