Просидела там минимум три дня: в Верхней Пышме спали кошку, которая застряла на опоре моста

Фото: «Зооспас. Екатеринбург»

В Верхней Пышме зооспасатели пришли на помощь несчастной кошке, которая застряла на несущей балке железобетонного моста. В плену животное провело как минимум три дня. Об этом рассказали дорожные рабочие, которые строят поблизости трамвайные пути. Евгений Зенков из организации «Зооспас. Екатеринбург» понял, что без специальной ловушки тут не обойтись.

Поднявшись на мост, Евгений не сразу обнаружил животное, сначала даже ошибочно предположил, что оно умудрилась спуститься самостоятельно. Но быстро выяснилось, что усатая просто поменяла дислокацию, быстро перемещаясь по всей балке. При этом осталось загадкой, как бедолага угодила в такую ловушку, где не прекращается постоянный шум от потока транспорта.

Фото: «Зооспас. Екатеринбург»

- Моя же задача состояла в том, чтобы провесить веревки через балку под мостом и поднять туда ловушку - выбраться на нее, спускаясь с моста, было невозможно. В несколько приемов веревка была навешена в пролете под мостом, и я наконец поднялся на поверхность балки, - рассказывает Евгений.

После того, как ловушку установили на балке, Евгений вместе со своей помощницей Марией, затаив дыхание, стали ждать, когда кошка все-таки уловит запах разложенного в переноске корма. Через несколько минут раздался заветный щелчок – ловушка сработала как надо.

После этого хвостатую удалось без проблем доставить на землю. Как оказалось, животное достаточно контактное и ласковое, теперь ей ищут старых или новых хозяев.

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