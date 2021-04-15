Просидел там несколько часов: в Екатеринбурге спасатели достали кота, который застрял в вентиляционном канале

Рыжего решили забрать хозяева квартиры. Фото: «Зооспас» в Екатеринбурге

Очередная история спасения кота со счастливым концом произошла в Екатеринбурге. Местные зооспасатели получили звонок от жителей дома на ЖБИ. По их словам, в толще стены на седьмом этаже плачет животное, которое необходимо спасти. При этом владельцев жилища даже не смутило то, что спасатели могут разбить стену перфоратором.

Камера эндоскопа показала, что хвостатый сидит в вентиляционном канале ванной. По расчетам спасателей, кот находился примерно на уровне пола. В этот момент в ход пошел перфоратор, было пробито отверстие в стене из железобетона. Когда спасатели заглянули внутрь, стало понятно, что пушистый может провалиться в многометровую шахту, которая образовалась между двумя вертикальными плитами.

Кадр с камеры эндоскопа. «Зооспас» в Екатеринбурге

- Все дополнительно осложнялось тем, что кот вел себя крайне агрессивно. Когда мы рукой продвигали камеру в его сторону, сразу начинало доноситься глухое рычание. Вот это была непредвиденная задача: как извлекать злого кота, который на тебя рычит и швыряется, рискуя при этом в любой миг сорваться в зияющие рядом шахты, - рассказывает зооспасатель Евгений Зенков.

После этого фронт работ перешел на кухню, где под потолком также есть вентиляция. Спасатели придумали следующую тактику: хозяева будут подгонять кота со стороны ванны, в это время на кухне будет готова специальная петля, чтобы вытянуть усатого. Через час камера показала, что захват есть, и кота смогли вытащить через дыру под потолком кухни.

Вся спасательная операция длилась около трех часов. Жильцы квартиры решили оставить животное себе, так как давно хотели завести второго кота. Уже на следующее утро рыжий перестал бросаться на людей и вел себя значительно спокойнее.