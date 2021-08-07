«Такое я увидел впервые»: в Екатеринбурге зооспасатели сняли с дерева собаку

Фото: орнанизация «Зооспас в Екатеринбурге»

В Екатеринбурге в районе Химмаша прошла необычная спасательная операция. С утра здесь пропала маленькая собака, чуть позже местные жители обнаружили ее на ветке дерева. Скорее всего, она запрыгнула туда по пологому стволу, когда гналась за кошкой. Мурлыке удалось без проблем спуститься, а вот ее преследователь оказался в ловушке.

- Нам позвонили в семь утра. Потом звонили еще — и все с разных номеров. Мы приехали, и, если честно, такое я увидел впервые. Мы много кого снимали с деревьев, но собаку — в первый раз, - отметил доброволец Евгений Зенков из организации «ЗооСпас в Екатеринбурге».

Животное сидело на уровне второго этажа и в любой момент от неосторожного движение рисковало упасть. Собака вела себя спокойно и все-таки позволила обвести вокруг себя веревку и аккуратно опустить на землю. Оказалось, что у нее есть хозяева, которые тут же забрали ее домой.

- Эта собака непонятно на чем держалась, едва-едва. А внизу были припаркованы машины. Если бы она сорвалась, то и сама ударилась бы, и на автомобиле оставила вмятину, так что если видите, что животное нуждается в помощи, то можете обращаться в наш фонд, - подытоживает Евгений Зенков.

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