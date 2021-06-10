На Урале зооспасатели достали со дна 30-метрового колодца кота

Фото: «Зооспас в Екатеринбурге»

В Верхней Сысерти зооспасатели провели целую спецоперацию по извлечению кота со дна 30-метрового заброшенного колодца, куда хвостатый умудрился провалиться. Как пушистый угодил в такую передрягу, остается загадкой. Мяуканье животного услышали двое мальчиков, которые и решили позвонить на номер «112». Прибывшие на место спасатели усомнились в том, что глубина шахты может быть настолько большой, однако спущенная вниз веревка подтвердила тревожные догадки.

- Кошкины глаза, сияющие из бездны в центре бетонной шахты, можно было разглядеть при свете фонариков. Страховка была закреплена за стоящий рядом столб. Спуск прошел благополучно. Специфическая сложность вдруг возникла, когда ноги коснулись дна: в колодце так тесно, что там просто нельзя нагнуться, - рассказывает спасатель Евгений Зенков.

Фото: «Зооспас в Екатеринбурге» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасателям удалось расчистить замусоренное дно и дотянуться до хвостатого. После чего началась его эвакуация наверх, прошедшая успешно. Удивительно, что кот не только выжил после такого падения, но и не получил никаких травм. Кстати, один из свидетелей спецоперации опознал в спасенном своего питомца и забрал его домой.