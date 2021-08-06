Пес бегал по полю и пропал из виду Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

В Нижнем Тагиле спасатели вытащили собаку из заброшенной ямы. Вызволять пса они приехали после звонка хозяйки пса. Женщина вышла на прогулку с собакой, отпустила его с поводка и в какой-то момент потеряла из виду.

- Тагильские спасатели выезжали для оказания помощи женщине, у которой собака упала в яму. Пес провалился в заброшенную яму, которая была «спрятана» среди высокой травы, - рассказали в аккаунте в Instagram Центра защиты населения Нижнего Тагила.

Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

Спасатели спустились в яму, подняли собаку на поверхность и передали радующейся спасению питомца хозяйке. Судя по фото, яма, к счастью, оказалась неглубокой и пес не пострадал. Чтобы больше никто не провалился, ее огородили лентой.

Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

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