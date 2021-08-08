Мама олимпийской чемпионки Анастасии Татаревой: «Настя сказала: эта медаль ваша»

Анастасия Татарева в составе сборной взяла серебро Фото: Алексей БУЛАТОВ

Национальная сборная России по художественной гимнастике в групповом многоборье завоевала серебро, набрав 90,700 балла. Впереди оказалась сборная Болгарии.

Российская участница соревнований Анастасия Татарева ожидала другого результата, однако, по словам ее мамы Светланы Татаревой, сборная команда сделала все, что могла.

- У Насти это уже вторая Олимпиада. Мы к этой Олимпиаде шли очень сложно. Год она не тренировалась, потом восстанавливалась после травмы. До своей цели опять дошла. В принципе, Олимпиада ожидаемая, но она для нее была очень сложная. Результат вы сами видели, ждали несколько другого, но получилось так, как получилось. Они выполнили свою задачу полностью. Девочки молодцы, они старались, и максимум свой постарались показать. Им было нелегко, это точно. Особенно сегодня, после вчерашнего финала, - рассказывает Светлана Татарева «КП-Екатеринбург».

На днях гимнастка вернется в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам мамы спортсменки, Анастасия сказала родителям, что это медаль принадлежит им.

- Настя поблагодарила нас и сказала: «Это медаль ваша». Это здорово! – рассказывает Светлана.

В 2016 году мама Анастасии Татаревой дала ей с собой мягкую игрушку, которую гимнастка использовала в качестве талисмана.

- В этом году она взяла с собой ту же самую игрушку. Сидит на чемодане, куда она ее привязывает, закрепляет, и она с ней. У всех гимнастов именно так, у каждой есть свой талисман, - говорит мама олимпийской чемпионки.

После победы на прошлых Играх спортсменку поздравил Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также мама Анастасии Татаревой рассказала, что участницы сборной России по спортивной гимнастике поддержали спортсменку Дину Аверину, которую, как считают болельщики, засудили.

- Конечно, они ее поддержали, они же знакомы, занимаются у одного тренера. Поэтому слова поддержки были, - говорит Светлана Татарева.

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