Гимнастка Анастасия Татарева: что известно о спортсменке

Выступление Анастасии Татаревой можно посмотреть с 6 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Анастасия Татарева представит Россию на Олимпийских играх в Токио. Российская гимнастка родилась в 19 июля 1997 года в Екатеринбурге.

- Когда Насте было четыре года, мы с мужем на общем совете решили, что наша дочка будет гимнасткой. Для девочки это идеальный вид спорта: красивая осанка, гибкость, - рассказывала «КП»-Екатеринбург Светлана Татарева.

В 15 лет воспитанница екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы «Виктория» начала тренироваться у Ирины Винер. В копилке девушки титулы абсолютной чемпионки Европы в групповых упражнениях 2014-2015 года, абсолютной чемпионки Европейских игр 2015 года, двукратной чемпионки мира в групповых упражнениях 2014-2015 года.

Самое высокое достижение Анастасии Татаревой – золото на Олимпиаде в Рио в 2016 году в групповом многоборье. Вместо с ней в команде выступали Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Вера Бирюкова.

На соревнования Анастасия Татарева берет с собой талисман - мягкую игрушку, которую подарила ей мама Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка окончила Институт международных экономических связей, факультет «Реклама и связи с общественностью».

Сейчас Анастасия находится в Токио, где с 23 июля стартовали Олимпийские игры.

Посмотреть выступления Анастасии можно будет (важно: время указано московское):

6 августа (пятница) в 06:20 – квалификация

7 августа (суббота) в 06:00 – квалификация

7 августа (суббота) в 11:20 – личный финал

8 августа (воскресенье) в 07:00 – командный финал

Кстати, на соревнования Анастасия Татарева берет с собой талисман - мягкую игрушку, которую подарила ей мама. Надеемся в этом году, эта игрушка также принесет девушке удачу.

СПРАВКА «КП»

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. В состав российской сборной вошли 15 спортсменов из Свердловской области. Помимо Анастасии Татаревой, в Японию отправились гимнаст Давид Белявский, баскетболисты: Кирилл Писклов и Илья Карпенков, волейболистки: Ксения Смирнова и Дарья Пилипенко, пловцы: Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина и Дарья Устинова, дзюдоисты: Михаил Игольников, Нияз Ильясов и Александра Бабинцева, скалолазка Виктория Мешкова, Александра Максакова (конный спорт) и Ксения Перова (стрельба из лука).

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