На Урале «девочку из шкафа» отдали родственникам

Девочке уже год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, в грустной истории годовалой девочки, которую мама прятала в шкафу, можно поставить точку. Ребенок вернулся в семью. Ее передали родственникам.

- Это решение принято. Девочка замечательно выглядит, просто отлично. Передали родственникам. У нее впереди жизнь и пора перестать говорить о ней, как о «девочке из шкафа», - прокомментировал Игорь Мороков, уполномоченный по правам детей в Свердловской области.

Осенью 2020 года друзья жительницы Карпинска нашли у нее в шкафу истощенную девочку. Они сообщили об этом в полицию. После этого ребенка на вертолете доставили в Екатеринбург, где ее стали выхаживать три реаниматолога.

Из Карпинска в больницу Екатеринбурга осенью 2020 года ребенка доставили на вертолете. У девочки было сильное истощение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О существовании девочки знали 13-летний сын женщины, который кормил младшую сестренку, и ее средняя дочь, которая в детском саду иногда рассказывала воспитателям, что у нее дома живет «живая кукла». На ее слова, правда, никто из взрослых не обращал внимания.

До недавнего времени девочка находилась в одном из детских домов Екатеринбурга. Многие хотели удочерить ее, но мама дважды пыталась добиться запрета на определение ребенка в другую семью.

Отметим, что мама девочки сейчас находится под следствием. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство ребенка.

В детском доме у девочки было шестиразовое питание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, развитие белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям, - комментировали в СУ СКР по Свердловской области. - Смерть малолетней не наступила лишь по той причине, что девочка была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранительным органам.

Поэтому сейчас приоритетное право на опеку над девочкой у матери женщины – бабушки девочки. Сама мама ребенка сейчас находится на свободе. Правда, ей запрещают уходить из квартиры с 22.00 до 06.00, если это не связано с работой.

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