Фотограф рассказал, как сделал снимки обломков самолета, севшего на кукурузное поле, которые удивили Интернет

Кабина того самого самолета, севшего на кукурузное поле. Фото: читатель «КП»

Два год назад случилось то, что сейчас называют «чудом на кукурузном поле» - самолет А321 «Уральских авиалиний», на борту которого было 233 человека, экстренно приземлился на поле под Москвой. Из столицы он должен был отправиться в Симферополь, но этому помешала стая птиц, попавших в двигатели в момент взлета. К счастью, благодаря умелым действиям экипажа, тогда обошлось без жертв.

Сам самолет был сильно поврежден. Поэтому, когда завершились следственные действия владельцу борта разрешили начать утилизацию. Распиливать самолет начали 23 августа 2019 года. Первым делом была отсечена носовая часть самолета. После этого, части воздушного судна перевезли к аэропорту Жуковский.

На днях Интернет облетели фотографии того, что осталось от пассажирского судна. Сделал их фотограф, который попросил нас не называть его имени. На обломки он наткнулся случайно.

Неподалеку от обломков А321 находится стоянка для автобусов. Фото: читатель «КП»

- Я его случайно нашел, - рассказывает фотограф. - Шел мимо стоянки автобусов неподалеку от аэропорта и совершенно случайно увидел кабину того самого самолета. Я даже не знал, что она там. Я никуда не проникал. Там есть охрана. Обломки просто лежали рядом с автобусами. Кроме кабины там есть хвостовая часть и фюзеляж. Но часть обломков уже растащили мародеры. Честно говоря, я не хотел рассказывать где это, потому что боялся что туда нагрянет еще куча людей. Но мои фотографии взяли без спроса.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» отметили, что остатками самолета они больше не распоряжаются, а также, что фотографии, «взорвавшие» Интернет, на самом деле очень старые.

- По нашим данным, это фотографии 2019 года, - комментируют в пресс-службе «Уральские авиалинии». - Разделенные части самолета переданы в распоряжение компетентных органов, авиакомпания не может обладать информацией о местонахождении данных частей воздушного судна.

Изначально на кукурузном поле самолет лежал целый. Его разделили уже потом. Фото: читатель «КП»

После посадки самолета на кукурузное поле командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звание Героев России. Бортпроводников наградили орденами Мужества.

Добавим, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) продолжает вести расследование обстоятельств приземления самолета на кукурузное поле. К годовщине происшествия, 15 августа, его сотрудники должны сообщить новые подробности о его ходе. Этого требует Конвенция о международной гражданской авиации – в случае, если Окончательный отчет не появился в течение года после катастрофы, публиковать промежуточные итоги в каждую годовщину трагедии.

В последний раз 14 августа 2020 года в МАК сообщали, что, например, уже были полностью разобраны оба двигателя, чтобы изучить повреждения от столкновения с птицами. Но на тот момент еще не было изучено, из-за чего на пути у самолета могла оказаться стая птиц.

Межгосударственный авиационный комитет уже два года ведет расследование посадки на кукурузное поле. Фото: читатель «КП»

- На сегодняшний день не завершены работы специальной группы по анализу орнитологического обеспечения полета и влияния мест привлечения птиц (свалки, водные объекты и т.д.). На сроки завершения работ данной группы оказали существенное влияние ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, - сообщают в МАК.

После того, как орнитологи закончат работу, комиссия должна будет дать оценку действиям летного экипажа, а также сотрудников аэропорта.

Обломки лежат кучей. Тут и кабина, и шасси, и хвостовая часть, и фюзеляж. Фото: читатель «КП»

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