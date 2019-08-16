Летчик-герой забрал на память початок-кукурузы

- Мы еще не спали, когда он приехал. - признается жена Наташа. - Обнялись. Дочка очень радовалась, а сын пока маленький. Для него теперь все происходящее, как в мультике «Простоквашино»: нашего папу и там, в телевизоре, и тут показывают. Разобрали вещи. На память Дамир привез с того поля початок кукурузы. Он очень устал, но утром снова уехал на работу.

Первое, что сделал на вчерашнем брифинге 41-летний командир экипажа рейса «Москва- Симферополь» - попросил прощения.

- Пассажирам единственное, что могу сказать: немножко виноват, что их не доставил до места назначения (в Симферополь). С некоторыми беседовал, когда обходил самолет, - сказал Юсупов.

15 августа самолет Airbus А321, которым он управлял вместе с 23-летним Георгием Мурзиным (он попал в больницу с ушибами груди - Ред. ) столкнулся со стаей чаек. Один двигатель заглох, второй - потерял две трети тяги. Пассажиров, находившихся в тот момент на борту, спасло мастерство и выдержка пилотов. Они посадили «Аэробус» в кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726185" frameborder="0"></iframe> «С левой стороны обходите!».Пилоты руководят эвакуацией после экстренной посадки.

Кто знает, как бы все закончилось, если бы за штурвалом был не Дамир Юсупов. Он с детства хотел в небо, откуда изредка на землю спускался его отец.

«ЗНАЛ СО ШКОЛЫ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЧП В ВОЗДУХЕ»

- Я большую часть жизни в Норильске проработал, в гражданском вертолетном отряде. Больше двадцати лет летал. Бывали нештатные ситуации. Весной 1977-го дали нам машину после ремонта. Начал взлетать - набрал 150 метров, а редуктор отвалился. Пришлось с грузом садиться прямо на кладбище. Побились лопасти, хвостовой винт. Меня тогда от полетов отстранили на время разбирательств. А стресс? Да не было его, - вспоминает отец Дамира Касим Камилович.

О подвиге сына Касим Камилович узнал из ТВ-новостей

А в четверг новости заставили понервничать.

-Утром включил телевизор, начал что-то делать по дому, чайник греться поставил. Сначала и не понял ничего, только слышу, что вот, самолет «Уральских авиалиний». Потом начали повторять новости и тут услышал, кто за штурвалом сидел. Сын не мог поступить по другому, просто выполнял свою работу.

Любовь к небу у нас - семейное. Когда он был ребенком, брал его на пикники. Нам командование разрешало иногда слетать куда-нибудь к горной речке с родными. Когда Дамир подрос, брал у меня руководства по полетам. Зачитывался разделом про особые случаи, запоминал, как вести себя при аварийных ситуациях, - говорит Касим Юсупов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726209" frameborder="0"></iframe> «Раза 3-4 коснулись земли». Пассажиры показали место приземления А-321.

Сразу после армии, где Дамир служил в танковой части, он хотел поступать в летное училище, но не прошел медкомиссию. Пошел учиться на юриста в Чебоксарах, после устроился в фонде ипотеки и жилья Сызрани.

- Я его знаю с начала двухтысячных годов. Он помогал в юридических вопросах. Ответственный, всегда держит свое слово и при этом очень скромный парень. К нам часто приходил, - говорит имам мечети Азан Фарид-хазрят Ибрагимов.

«ИДЕАЛЬНЫЙ СТУДЕНТ»

И все же Юсупов не оставлял мечту о небе. В 32 года поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации.

Преподаватели иначе как «идеальный студент» его не называли.

- Умнейший парень, - говорит старший инструктор авиатренажера Владимир Мозговой. - Тянул за собой по навигации почти весь курс - 120 человек! Все к нему обращались, просили помочь, подсказать. Никому не отказывал.

Возраст Дамира, конечно, бросался в глаза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726170" frameborder="0"></iframe> «Все живы, пилот - гений».Этот человек сегодня спас 234 жизни. Дамир Юсупов - герой! А ведь долгие годы он не мог поступить в лётное училище из-за медкомиссии...

- Раньше даже было ограничение - до 23 лет, - объясняет Мозговой. - По особому распоряжению министерства - до 25. Чем старше человек, тем тяжелее ему усваивать программу. Но к Дамиру все это не относилось - редко когда можно встретить настолько собранного и целеустремленного студента.

За все два года и десять месяцев - столько у нас длится учебный курс - ни одной четверки. Я ему однажды сказал: «Долго во вторых пилотах не просидишь. Часов 500 налетаешь - и выбьешься в командиры». После училища, вспоминает Мозговой, быстро найти работу Дамиру не удалось: тогда даже молодым пилотам устроиться было непросто, а тут еще по возрасту отсеивали.

Дамир Юсупов второй справа Фото: Дмитрий Качан

- Тогда он обратился ко мне, - продолжает Мозговой. - Рекомендовал его Владимиру Чикилеву - это замдиректора «Уральских авиалиний», мы с ним однокурсник. Позвонил: «Володя, возьми этого парня! Не пожалеешь». Дамир поехал в Екатеринбург, там на него посмотрели, проверили - и взяли.

P.S. На брифинге, который прошел в аэропорте «Кольцово» Юсупов сказал, что «пока будет отдыхать и летать не планирует». Летчик-герой забрал на память початок кукурузы

Герой захватил с собой сувенир Фото: Наталья Юсупова

КСТАТИ

Бортпроводница тоже резко изменила свою жизнь, как командир.

Стюардессе Надежде Вершининой давно пора было попасть в объективы камер. Старший бортпроводник рейса «Москва-Симферополь» вышла к журналистам вместе с коллегами через несколько часов после ЧП. На глаза красавицы наворачивались слезы.

- Подобные ситуации мы отрабатывали на тренажерах, поэтому никаких неожиданностей не было. Пассажиры вели себя сдержанно, команды слушали и все быстро эвакуировались.

После этого сухого комментария Вершинину не стали мучить распросами, а рассказать ей было что.

Надежда Вершинина, бортпроводница. Фото: соцсети

Стать стюардессой, она, как и Юсупов - летчиком, мечтала с детства, но в небо поднялась, уже когда твердо стояла на ногах. Вершинина родом из Свердловской области. Выучиться на стюардессу в то время можно было только в Москве, но денег у ее семьи, чтобы отправить в столицу не было.

Когда пришло время выбирать ВУЗ, Надежда выбрала Финансово-экономический институт. Бакалавриат окончила с красным дипломом, но работать бухгалтером не стала. Пошла в магистратуру, как в Екатеринбурге открыли курсы стюардесс. Институт девушка бросать не стала, но и от мечты отказываться не стала. В итоге и магистром стала, и на стюардессу выучилась. А после выпуска отправилась в свой первый рейс. Через некоторое время попала в экипаж, в котором бок-о-бок трудится с бортпроводниками Дмитрием Гончаренко, Алией Слякаевой и Яной Ягодиной. На время проверки их отстранили от полетов, но, несомненно, после ее завершения они снова будут на высоте.

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