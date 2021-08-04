В начале года у мальчика выявили рецидив гепатобластомы. Фото: предоставлено семьей Столяровых

- Когда у Ромы сильно заболел живот, я подумала, что это аппендицит, - вспоминает, как три года назад заболел пятилетний сын жительница поселка Лосиный Ольга Столярова. – Но приступы боли были не совсем обычными. Они сопровождались, лихорадкой, повышением температуры и тошнотой. И всё это прекращалось так же резко, как и начиналось, примерно спустя 15 минут. Мы поехали в больницу Березовского, но там нам ничего толком сказать не смогли. Поехали в екатеринбургскую «девятку», там нам сделали УЗИ. И жизнь поделилась на «до» и «после». На снимке было пятно, на тот момент опухоль в печени разрослась уже на 10 сантиметров.

Врачи под расписку отпустили Рому с мамой домой, а уже на следующий день они были в стационаре детского онкологического корпуса. Диагноз – гепатобластома, или рак печени третьей стадии.

Сейчас Рома мечтает поскорее выздороветь, записаться в секцию карате и о детском мотоцикле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В БОЛЬНИЦЕ МНОГО ДЕТЕЙ, НО ПОЧЕМУ-ТО ВСЕ ЛЫСЫЕ»

Мальчику назначили курс химиотерапии, который растянулся на восемь месяцев. До ноября 2020-го он жил по три недели дома, а потом 14 дней находился на лечении.

- В больнице мне сразу понравилось! – рассказывает храбрый мальчуган. – Я встретил других детей, вот только долго не мог понять, почему все лысые? Здесь я познакомился со своим лучшим другом Андреем. Мы теперь либо в палате видимся, или из дома в Counter-Strike играем.

Во время первого этапа лечения Роме вырезали 63% печени. От опухоли удалось избавиться, а в начале 2019 года мальчик вышел в ремиссию. Радости семьи Столяровых не было предела. Оставалось лишь наблюдаться у врачей по месту жительства, но в прошлом году из-за пандемии попасть на плановый прием было невозможно.

Как итог – рецидив удалось выявить лишь в начале этого года.

Пока волосы не отрасли Рома предпочитает ходить в панамке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- После новогодних праздников решили сделать УЗИ – и снова тоже самое. Опять опухоль, но хуже. Теперь она образовалась так сказать в заросшей части печени, - объясняет мама Ромы.

Но если в прошлый раз «химия» помогла, то теперь рак не отступает. А оперировать новообразование не представляется возможным, слишком велик риск того, что печень не восстановиться. Врачи предложили последний вариант – пересадка органа. К счастью, в качестве донора подошел отец Ромы.

ОН НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО СИЛЬНО БОЛЕН

С начала этого года мальчуган ведет блог в Instagram. Поначалу ему помогали родители, но теперь Ромка сам выкладывает фотографии и рассказывает о свои новости. У него даже появилась поклонница.

- В моем поселке живет девочка, которая подписана на меня. Я хочу выздороветь, чтобы прийти к ней в гости, - смущенно делится маленький пациент. – А вообще у меня две мечты: победить болезнь и детский мотоцикл! А еще на карате хочу записаться, буду двоюродного брата защищать от хулиганов.

Эти шрамы остались после операции по удалению части печени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за болезни и постоянных курсов химиотерапии Рома отучился в школе всего пять месяцев, поэтом и не успел привыкнуть к учебе. Он немного стесняется шрамов на животике и старается скрывать под панамкой едва отросшие волосы.

Но на будущее у нашего героя большие планы.

- В 16 лет куплю себе настоящий мотоцикл, буду гонять! А потом хочу пойти служить в спецназ, - объясняет Рома.

Уже 6 августа Столяровы улетят в Москву. Кажется, что мальчик пока не представляет, насколько важная операция его ждет.

- Из-за внимания журналистов и слов поддержки в блоге Ромка чувствует себя звездой. Он не понимает, как сильно болеет. Что это борьба за жизнь, - в полголоса сказала Ольга, пока ее сын качается на качели после осмотра терапевта.

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