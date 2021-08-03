Вкус детства. Посмотрите, как делают кукурузные палочки, которые так любят уральцы

Рассказываем пять малоизвестных фактов о том, как делается сладость. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фабрики сладостей бывают не только в сказках. Найти их можно и в Екатеринбурге. В этом «Комсомолка» решила убедиться лично. Мы уже показали, как делается классический пломбир в стаканчике. Настал черед другой экскурсии в мир вкусностей. На этот раз мы узнали, как делаются сладкие кукурузные палочки, знакомые каждому с детства.

Вопреки ожиданиям, в цеху пахнет не сладким, а попкорном. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАКТ №1: В ЦЕХУ ПАХНЕТ ПОПКОРНОМ

Если открыть пачку кукурузных палочек, то сразу почувствуешь сладкий аромат. Зато в цехе – сладким и не пахнет. Помещение наполняет совсем другой аромат – свежеприготовленного попкорна.

- Что такое попкорн? Это кукуруза, «взорванная» с растительным маслом, - объясняет Татьяна Бочкарева, заместитель директора по производству «Витек». – Но у нас сырье это не цельные зерна кукурузы, а дробленые до определенного размера. По сути это крупа.

Палочки делают из перемолотых кукурузных зерен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перемолотые кукурузные зерна приносят со склада в больших мешках. Правда, сразу пускать ее в производство нельзя. Сначала в специальном устройстве ее смешивают с небольшим количеством воды. Это здесь называют «заволаживанием крупы».

- Чтобы палочка получилась стандартной, крупа должна иметь определенный уровень влажности, - говорит Татьяна Бочкарева. - Вода размягчает клеточные стенки.

Перед готовкой крупу фильтруют, пропускают и через магниты, чтобы металлических примесей в ней не было. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАКТ №2: КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ «ВЗРЫВАЮТ»

Как Вселенная наша появилась из Большого взрыва, так и каждая кукурузная палочка появляется из взрыва, только поменьше. Той трели, что выдают кукурузные зерна под крышкой сковородки, вы здесь не услышите. Процесс немного другой. После того, как крупа увлажнится, в нее добавляют соль, а затем подают на так называемый экструдер – это отдельная машина, которая размягчает крупу, взбивает ее и превращает в однородную смесь, которая идет по экструдеру тонкой струйкой.

Принцип приготовления у кукурузных палочек, как у попкорна. Только тут разогревают не целые зерна, а перемолотые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Там создается очень высокое давление и высокая температура – до 200 градусов она может подниматься, - объясняет Татьяна Бочкарева. - Из-за разницы давления между экструдером и атмосферным воздухом происходит «взрыв».

Так в мгновение ока тонкая струйка сырой массы превращается в очень длинную кукурузную палочку. На выходе из экструдера нож, который вращается так быстро, что и не уследишь, нарезает ее на ровные отрезки.

Чтобы палочки стали сладкими, их обсыпают сахарной пудрой. А чтобы она прилипала к ним, предварительно пропускают через барабаны, где покрывают растительным маслом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАКТ №3: ИЗНАЧАЛЬНО ПАЛОЧКИ НЕ СЛАДКИЕ

Дальше по ленте двигаются уже вполне себе готовые кукурузные палочки. Но если их попробовать сейчас, то выяснится, что они совсем не сладкие. Пока они «диетические». Не жирные, без сахара. Просто «взорванная» кукурузная крупа.

Для придачи классического вкуса их загоняют по очереди в три обвалочных барабана. Первый крутится по часовой стрелке. В нем в палочки добавляется растительное масло. Второй барабан вращается против часовой стрелки – там излишки масла снимаются. В третьем барабане палочки обваливают в сахарной пудре.

В одном барабане палочки покрывают маслом, в другом его излишки снимают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАКТ №4: МАШИНЫ СПРАВЛЯЮТСЯ И БЕЗ ЛЮДЕЙ

Цех большой. Машин и конвейерных лент много. Но вот людей здесь практически не видно. На производстве это объясняют автоматизацией. Грубо говоря, машины сами способны понять, когда, например, надо приготовить еще сахарную пудру, и когда взять паузу, чтобы другие аппараты успели расфасовать приготовленные палочки по упаковкам.

Обсыпанные сахарной пудрой палочки отправляются на транспортере вверх на упаковку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАКТ №5: В ЦЕХУ ЗВУЧИТ «МУЗЫКА» В ИСПОЛНЕНИИ МАШИН

После третьего барабана уже готовые сладкие кукурузные палочки поднимаются по транспортеру вверх. Там стоит несколько машин, которые внешне напоминают огромные бутоны цветка с металлическими лепестками. Транспортная лента засыпает палочки прямо в «бутон». Затем «лепестки», то один, то другой, раскрываются, пропуская палочки вниз – в пакет. Цветок подсвечивает образующуюся в нем кучку из палочек специальным лазером. Так он понимает, не слишком ли она высокая. Если перебор, то новые палочки в бутон не добавляют, пока лепестки не расфасуют излишки по упаковкам.

Готовые палочки ссыпаются в эти дозирующие корзины. Отсюда они расфасовываются автоматом по упаковкам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый лепесток двигается со своим звуком. Из-за того, что раскрываются и закрываются они в определенном порядке, начинает казаться, что это какая-то музыка.

- Вообще-то это просто дозирующие корзины, - возвращают нас с небес на землю сотрудники предприятия. - Но их звук действительно напоминает музыку. Без него было бы скучновато.

Так выглядит дозирующая корзина изнутри. Из общей кучи наверху машина пропускает небольшое количество палочек, которые скатываются в упаковку под ней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Упакованные в пачки кукурузные палочки по транспортной ленте движутся дальше. Там их складывают по пакетам, после чего отправляют этажом выше на склад. Оттуда уже их отправят по магазинам.

Конвейерная лента увозит упакованные палочки. Отсюда их отправят на склад, а потом в магазины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ!

Как правильно произносить название «Витек»

На Урале все почему-то решили, что «Витек» это имя мальчика в красной кепке на упаковке. Дескать, зовут его Виктор, а значит Витек это просто уменьшительно-ласкательная форма его имени. То есть даже не Витек, а Витёк. Но на фабрике поправляют – во втором слоге все-таки стоит «е», а не «ё». Да и ударение надо ставить на первый слог.

- Само название имеет польские корни и образовано от имени Витольд, специалиста из Польши, который помогал настраивать оборудование для производства еще в «девяностые», - объясняют в компании.

Упакованные палочки отправляются на склад, где ждут отправки в магазины. Здесь прохладно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Полезны ли кукурузные палочки

Любые кукурузные палочки, хоть и очень вкусные, все же в первую очередь лакомство, а не полноценная еда, отмечают эксперты. Поэтому перебарщивать с ними не стоит.

- Сама кукурузная крупа не содержит глютен, но она имеет достаточно высокий гликемический индекс (показатель влияния углеводов в продукте на изменение уровня глюкозы в крови, - Прим. Ред.), - объясняет Елизавета Командовская, нутрициолог. - Плюс, когда она перемолота и в нее добавлен сахар, это расценивается как быстрые углеводы. Когда мы едим быстрые углеводы, у нас резко поднимается инсулин. Но он также резко падает из-за чего мы снова хотим есть и снова едим. Проблема лишнего веса связана с тем, что у нас в еде очень много быстрых углеводов.

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