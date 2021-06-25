Шесть фактов об уральском мороженном, о которых вы не знали

Кстати, вопреки расхожему мнению, мороженое едят не только летом, но и зимой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Признавайтесь, кто не смотрел фантастическую комедию «Чарли и шоколадная фабрика»? По сюжету маленькие дети получают шанс попасть на закрытую фабрику по производству шоколада. И попадают в волшебный мир, созданный кондитером Вилли Вонкой. «Комсомолка» решила пойти по стопам героев фильма и посмотреть, как готовят любимые уральские лакомства. Первым делом мы отправились на фабрику мороженого.

Кстати, в отличие от советского, современное мороженое благодаря новым технологиям после заморозки легче откусывается и после разморозки сохраняет свою форму, а не растекается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАКТ №1: МОРОЖЕНОЕ ДЕЛАЮТ В ТЕПЛЕ

В жаркий летний денек, идя на фабрику мороженого, мысленно готовишься к тому, что придется померзнуть. А как по-другому, ведь в противном случае мороженое растает еще на этапе производства. На входе сотрудникам выдают спецодежду: белый халат, бахилы и шапочку для волос.

- Постойте, а как же теплый свитер, пальто и валенки? Ведь мы же замерзнем, - спрашиваем мы.

- Да ну вас, - смеются сотрудники, - у нас тепло!

И правда, в помещениях довольно комфортно.

Здесь замешивается тесто для будущих вафельных рожков. Потом по специальным трубам оно поступает в соседний цех, где стоят печи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вафельные стаканчики движутся по специальной ленте, аппарат разливает в них сладкую смесь. Конвеерная лента уносит заполненные стаканчики в огромную «коробку» размером с маленький садовый домик. По изморози на окошке, в которое лента уводит пломбир, становится понятно, что внутри очень холодно.

- Это низкотемпературная камера. Там -46 градусов, - объясняет Наталия Мерзлякова генеральный директор фабрики мороженого. - В зависимости от размеров мороженого, оно находится внутри от 40 минут до 1,5 часов.

Кстати, сам вафельный рожок делается без добавления сахара. То есть он не сладкий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конвеерная лента с пломбиром, которую правильнее называть транспортером, внутри этого огромного холодильника начинает закручиваться спиралью. Пломбир въезжает с одной стороны, потом едет-едет, дольше получаса, и наконец, замороженный выезжает с другой.

Таких низкотемпературных камер в цеху несколько. По одной на каждый вид мороженого. Что интересно, одна из камер настолько огромная, что она даже не поместилась в цеху – ее разместили в отдельном пристрое, который видно с улицы. Так как цех находится на втором этаже, сам пристрой стоит на колоннах. Если в обычной камере можно до 4 тонн мороженного за смену сделать, то в пристрое около 15-17 тонн.

Так делается классический пломбир. Скоро эти стаканчики с мороженым отправятся на заморозку в низкотемпературную камеру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАКТ №2: А ВАФЕЛЬНЫЙ СТАКАНЧИК ТО НЕ СЛАДКИЙ!

Каждый процесс производства мороженного на фабрике происходит на своем этаже. Разливают его по стаканчикам, замораживают и упаковывают в цеху на втором этаже.

Готовят смесь из молока – на третьем.

Пломбир после заморозки. Из формы, в которой находились стаканчики, их вынимает машина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну а на самом верху – на четвертом этаже, делаются вафельные стаканчики. В одной комнате смешиваются ингредиенты – мука, вода и яйцо. Затем тесто по трубам поступает в соседний цех, где уже разливается по формочкам и запекается в газовых печах.

Сахара в рецепте нет. Кажущуюся сладость стаканчик получает от самого мороженого, которое в него положили.

После заморозки стаканчики пломбира отправляются на упаковку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сладкими вафельные стаканчики в принципе не бывают! Потому что для сладкого теста нужны специальные печи, в которых сахар не будет гореть. Но! Сладкими бывают рожки. И они выпекаются в единственном месте на всю страну – на фабрике в Нижнем Новгороде. Потом все производители мороженого в стране закупают их для себя. Поэтому если вы любите сравнивать мороженое в рожке от разных производителей, знайте, что отличается у них только начинка, а сам рожок – один на всех и родом из Нижнего Новгорода.

Шоколадный кончик у рожков на языке профессионалов называется шоколадной пулей. Он получается не случайно. Шоколад туда впрыскивают на этапе производства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАКТ №3: МОРОЖЕННОЕ «ЗАКАЛЯЮТ»

Из цеха, где мороженое разливают по стаканчикам, мы переходим в соседнее помещение. Здесь уже как-то прохладно. Но еще более примечательна огромная и толстая дверь, которая напоминает вход в бункер. По льду, образовавшемся на некоторых ее уголках, сразу понимаешь, что внутри свежо.

- Это камера дозакалки мороженого, - объясняет директор фабрики мороженого. – Внутри -24 градуса. Дело в том, что температура хранения мороженого -18 градусов. Но если продукт крупный, то шоковой заморозки в низкотемпературной камере может не хватить, чтобы проморозить его на всю глубину до -18 градусов. Поэтому мороженое некоторое время находится в этой камере, пока не наберет температуру.

В цеху довольно тепло и комфортно. Поэтому изначально мороженое в рожках и стаканчиках очень мягкое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если зайдешь за толстую дверь, то окажешься среди коробок с мороженым. Сквозь маленькое окно по транспортной ленте сюда подаются из соседнего цеха все новые и новые коробки с пломбиром и прочими сладостями. И вот здесь уже работники одеты в классические валенки и бушлаты. По-другому не согреться. Такому капитальному холоду, наверное, только белые медведи будут рады. Людям здесь даже в теплой одежде находиться дольше 20 минут нельзя. В этой комнате производство мороженого заканчивается. Время от времени толстая дверь распахивается и в камеру «дозакалки» въезжает погрузчик, который увозит коробки с мороженым на склад внизу.

После того, как рожки наполнят мягким мороженым, их отправляют в низкотемпературную камеру, где стоит мороз до -46 градусов. Там они находятся около 40 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАКТ №4: В РОЖКАХ ЕСТЬ ШОКОЛАДНАЯ ПУЛЯ

Любопытный факт: если вы когда-нибудь ели мороженое в вафельном рожке и добираясь до кончика обнаруживали там локальное скопление шоколада, то знайте, что он там скопился не случайно. Его туда специально впрыснули на производстве. На языке производителей мороженого это называется «шоколадная пуля».

ФАКТ №5: МЕНЬШЕ ВСЕГО МОРОЖЕННОГО ЕДЯТ В ОКТЯБРЕ

Едят ли мороженое зимой? На фабрике отвечают - едят. Меньше, конечно, чем летом. Но покупают и лакомятся им исправно. А вот когда едят редко, так это в октябре. Производители мороженого долго думали, почему так происходит. Оказалось все просто – на улице холодно, в домах батареи еще не включили. Вот и не хочется людям есть пломбир, а хочется чего-нибудь горячего.

Это камера дозакалки. Здесь мороженое после упаковки находится еще некоторое время, чтобы уж точно на всю глубину промерзло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАКТ №6 В КИТАЕ ПЛОМБИР ИДЕТ ЗА ДЕЛИКАТЕС

Благодаря Екатеринбургу жители Китая впервые узнали, что такое пломбир в вафельном стаканчике. Тут надо пояснить, что в Поднебесной в принципе люди не очень хорошо переносят молоко. Поэтому и мороженое, сделанное из него, у них исторически не прижилось. Ситуация не особо изменилась и в новом тысячелетии. Разница лишь в том, что теперь пломбир из натурального молока это модный продукт.

- Мы были одними из первых, кто начал экспортировать мороженое в Китай. Это было еще до того, как Владимир Путин подарил мороженое их председателю (таким способом президент России в июне 2019 года поздравил Си Цзиньпина с 66-летием, - Прим. Ред.), - отмечает Наталия Мерзлякова. – Они получают то же мороженое с линии, что и мы. Для них это было впервые, так как в Китае вообще не принято есть мороженое в вафельном стаканчике. Оно у них позиционируется в высоком премиум-классе и стоит в четыре раза дороже, чем у нас. Просто расходы на доставку высокие. Его везут туда автотранспортом.

«Комсомолка» выражает благодарность за помощь в написании материала Фабрике мороженого ООО «Хладокомбинат №3» Екатеринбурга

СПРАВКА «КП»

Первая фабрика мороженого в Екатеринбурге

Хладокомбинат №3 - это первая фабрика мороженого в Екатеринбурге, которая открылась еще при Брежневе – в 1968 году.

- Изначально здесь был низкотемпературный склад для хранения замороженного мяса и масла. Это был госрезерв на случай войны, - рассказывает Наталия Мерзлякова. - Таких проектов в СССР было шесть. А так как производство холода дороже, чем производство тепла, спустя пять лет в стране решили построить на основе таких хладокомбинатов еще и фабрики мороженого.